Motyka: Poľsko nevylučuje možnosť obmedziť predaj paliva cudzincom
Od utorka platí v Poľsku cenový strop na ropné palivá.
Autor TASR
Varšava 31. marca (TASR) - Poľský minister energetiky Milosz Motyka v utorok pripustil možnosť obmedzenia predaja palív pre cudzincov, ak by tzv. palivová turistika začala narúšať zásobovanie na čerpacích staniciach. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Ak budeme vedieť, že turistika narúša ponuku na staniciach a takéto informácie dostaneme zo strany Orlenu či ministerstva štátnych aktív, nevylučujeme rozhodnutia o obmedzení predaja palív pre cudzincov,“ povedal Motyka na tlačovej konferencii.
Uviedol, že rezort situáciu podrobne analyzuje a prípadné opatrenia by mohli mať buď regionálny charakter alebo by sa týkali celého územia štátu. V súčasnosti takéto riziko neexistuje, zdôraznil.
Generálny riaditeľ spoločnosti Orlen Ireneusz Fafara informoval, že firma v pohraničných oblastiach zaviedla systém monitorovania situácie na čerpacích staniciach.
Od utorka platí v Poľsku cenový strop na ropné palivá. Maximálna cena 95-oktánového benzínu bola stanovená na 6,16 zlotého za liter s daňou (1,44 eura), pri benzíne 98 to je 6,76 zlotého za liter s daňou (1,58 eura) a maximálna cena motorovej nafty bola určená na 7,60 zlotého za liter vrátane dane (1,77 eura).
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
