Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Zahraničie

Motyka: Poľsko zaznamenalo kyberútoky na energoinfraštruktúru

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Na konci roka 2025 sa v Poľsku výrazne zvýšil počet kybernetických útokov na elektroenergetickú infraštruktúru, najmä na distribučné spoločnosti.

Autor TASR
Varšava 7. januára (TASR) - Na konci roka 2025 sa v Poľsku výrazne zvýšil počet kybernetických útokov na elektroenergetickú infraštruktúru, najmä na distribučné spoločnosti. Uviedol to v stredu minister energetiky Milosz Motyka, podľa ktorého všetky pokusy boli úspešne odrazené a nedošlo k prerušeniu dodávok elektriny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Motyka počas tlačovej konferencie po zasadnutí vlády zdôraznil, že zásadnú úlohu pri odvracaní útokov zohrala nová legislatíva o národnom systéme kybernetickej bezpečnosti, ktorá poskytla prevádzkovateľom prenosovej sústavy potrebné nástroje na rýchlejšiu reakciu. „Vďaka tomu nedošlo k výpadkom v dodávkach,“ povedal minister.

Podľa neho počet hackerských pokusov rastie, no energetické spoločnosti sú na takéto situácie pripravené. „Tí, ktorí by chceli ohroziť našu elektroenergetickú bezpečnosť, neuspejú,“ vyhlásil Motyka. Dodal, že v roku 2026 rezort plánuje zvýšiť investície do modernizácie kybernetickej ochrany energetickej infraštruktúry, aby sa útokom dalo čeliť ešte efektívnejšie.

V stredu polícia informovala aj o zadržaní obyvateľa mesta Štetín, ktorý je podozrivý z viacerých útokov na informačné systémy jednej z najväčších energetických spoločností v krajine. Vyšetrovanie ukázalo, že v období medzi augustom a septembrom 2025 opakovane prenikal do chránených databáz, pričom menil bankové údaje klientov a odvádzal peniaze na vlastné účty. Muž sa k činu priznal a prokuratúra v Krakove mu už vzniesla obvinenie. Hrozí mu trest do piatich rokov väzenia.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity