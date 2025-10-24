< sekcia Zahraničie
Motyka: Rusko dezinformáciami brzdí energetickú nezávislosť štátov
Minister zdôraznil bezpečnostný rozmer boja proti dezinformáciám.
Autor TASR
Varšava 24. októbra (TASR) - Poľské ministerstvo energetiky v piatok ohlásilo novú informačnú kampaň, ktorá má vyvracať nepravdivé tvrdenia o energetike a na jednom mieste sústreďovať overené dáta. Podľa šéfa rezortu Milosza Motyku Rusko využíva hybridnú vojnu na spomalenie diverzifikácie zdrojov energie a energetickej nezávislosti štátov strednej Európy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
V projekte pôjde o systematické zverejňovanie faktov o jadre, obnoviteľných zdrojoch, energetických sieťach, nákladoch i vplyvoch na zdravie. Ministerstvo avizovalo využitie tradičných médií aj online kanálov vrátane sociálnych sietí s dôrazom na prehľadné vysvetľovanie a aktualizáciu faktov.
Podľa rezortu je prvý balík materiálov už sprístupnený a kampane budú dlhodobé. Cieľom je poskytnúť občanom referenčný zdroj na overovanie šírených grafík, videí a príspevkov a znížiť riziko, že dezinformácie spomalia transformáciu alebo ovplyvnia verejnú debatu a rozhodovanie samospráv.
Minister zdôraznil bezpečnostný rozmer boja proti dezinformáciám. „V energetickej doktríne Ruskej federácie je priamo napísané, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je hrozbou pre životné záujmy štátu,“ povedal s tým, že cieľom hybridných operácií je brzdiť diverzifikáciu dodávok a energetickú nezávislosť krajín stredovýchodnej Európy.
Kampaň je prepojená s projektom o bezpečnosti jadra „Čas pochopiť atóm“, ktorý sa zameriava na vyvracanie mýtov o jadrových elektrárňach.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
