Motýliu rezerváciu v Texase zavreli pre vyhrážky podporovateľov Trumpa

Houston 3. februára (TASR) - Súkromné vedecké centrum na ochranu a výskum motýľov, ktoré sídli v americkom štáte Texas, je od štvrtka zatvorené pre obavy o bezpečnosť svojho personálu a návštevníkov vyvolané vyhrážkami zo strany podporovateľov bývalého prezidenta Donalda Trumpa.



Ako vo štvrtok vysvetlila agentúra AFP, unikátne centrum spravované združením North American Butterfly Association (NABA) sídli v meste Mission na brehoch rieky Rio Grande tvoriacej prirodzenú hranicu medzi USA a Mexikom.



Do širšieho povedomia sa táto vedecká inštitúcia dostala nielen ochranou motýľov, ale aj tým, že podala žalobu s cieľom zablokovať výstavbu pohraničného múru, ktorú ako prezident presadil Trump s cieľom zastaviť prílev ilegálnych prisťahovalcov z Mexika.



Táto požiadavka vedeckého centra však narazila na odpor Trumpových priaznivcov spájaných s krajne pravicovou skupinou QAnon. Tí sa začali centru vyhrážať a na internete šíriť konšpiračné teórie, že NABA pomáha privádzať do USA nelegálnych migrantov.



Motýlia rezervácia bola zatvorená už 28. až 30. januára, a to pre "dôveryhodné hrozby" súvisiace so zhromaždením, ktoré organizovali stúpenci exprezidenta v neďalekom meste McAllen.



Následne sa na internete objavili fotografie, ktoré mali byť dôkazom, ako motýlie centrum pomáha pašerákom pri prevádzaní nelegálnych migrantov do Spojených štátov.



Po tom, ako viacerí protrumpovskí aktivisti zverejnili na sociálnych sieťach svoje fotografie a videá spred komplexu National Butterfly Center, jeho vedenie dospelo k záveru, že "hrozba ešte nepominula". Uviedla to v stredu pre agentúru AFP výkonná riaditeľka centra Marianna Trevino Wright, pričom sa odvolala na "opakované provokácie" Trumpových priaznivcov.



Centrum sa rozhodlo zatvoriť svoje brány až do odvolania, pretože "bezpečnosť našich zamestnancov a návštevníkov je naším prvoradým záujmom," uviedol v stredajšom vyhlásení Jeffrey Glassberg, prezident North American Butterfly Association, ktorá centrum prevádzkuje.



V záhradách národného motýlieho centra bolo zaznamenaných až 200 druhov motýľov. Žijú tam aj rysy červené, kojoty, pekari, pásavce a texaské korytnačky.



AFP dodala, že konšpiračné hnutie QAnon začalo v roku 2017 šíriť tvrdenia, že demokrati prevádzkujú sieť zameranú na obchodovanie s deťmi ako sexuálnymi otrokmi. Hnutie je tiež obviňované z podnecovania nepokojov, ktoré sa 6. januára minulého roku odohrali v pred a v komplexe vládnych budov na Kapitole vo Washingtone.



Trump hnutie QAnon ani jeho ideológiu nikdy neodsúdil. Dokonca pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2020, v čase predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v USA, "podhodil" QAnonu vlastné konšpiračné teórie o plánoch na zmarenie zjazdu republikánov.