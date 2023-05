Moulin Rouge po protestoch ochranárov vyradil z programu číslo s hadmi

Paríž 10. mája (TASR) - Parížsky kabaret Moulin Rouge vo svojom programe zrušil kontroverzné číslo, pri ktorom sa tanečnica ponárala do bazéna s priehľadnými stenami, aby následne vo vode predviedla akrobatickú šou so zákonom chránenými suchozemskými hadmi z čeľade pytónovitých.



Ako informovala agentúra AFP, toto rozhodnutie prišlo v utorok, v predvečer demonštrácie, ktorú pred kabaret plánovala zvolať organizácia Paris Animaux Zoopolis (PAZ). Toto združenie na ochranu zvierat malo v úmysle odsúdiť zarábanie peňazí využívaním zvierat a plánovalo podať trestné oznámenie pre podozrenie z ich týrania.



Pôvodne mal kabaret Moulin Rouge v pláne vyradiť zo svojho programu všetky čísla so zvieratami v roku 2024, ale vzhľadom na protesty ochrancov zvierat pristúpil k jeho realizácii skôr.



Rozhodnutie vedenia kabaretu Moulin Rouge, založeného v roku 1889, nasledovalo po búrlivej kampani s petíciami a demonštráciami.



"Je to historický krok", ktorý "ide správnym smerom k ukončeniu zajatia zvierat vo Francúzsku", uviedla Amandine Sanvisensová z ochranárskej skupiny PAZ.