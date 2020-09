MOV zrejme nepotrestá Irán za popravu Akfariho, myslí si Coates

Lausanne 15. septembra (TASR) - Viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) John Coates pochybuje, že by Iránu hrozili na športovom poli sankcie za popravu Navida Afkariho. Bývalého reprezentanta v zápasení popravili v islamskej krajine za vraždu príslušníka bezpečnostných síl a účasť na protivládnych protestoch v roku 2018.



Výkon trestu vyvolal vlnu medzinárodnej kritiky, nielen zo strany športových hnutí. Podľa Coatesa sa bude vecou zaoberať aj MOV na októbrovom zasadnutí Výkonného výboru. Irán sa však sankciám či vylúčeniu z olympijských hier pravdepodobne vyhne. "Problém je, že poprava nesúvisela so športovou udalosťou. Rozprávali sme sa o tom s prezidentom MOV Thomasom Bachom a ten oslovil náš legislatívny výbor. Ďalšou prekážkou však môže byť aj to, že približne 50 našich členov pochádza zo štátov uplatňujúcich hrdelný trest," citoval Coatesa portál insidethegames.biz.



Afkari bol iránsky šampión v zápasení. Pred súdom tvrdil, že k priznaniu k vražde ho donútili mučením, na jeho stranu sa postavili aj ľudskoprávne organizácie. Napriek tomu ho súd uznal za vinného a odsúdil na smrť. V sobotu ho popravili vo väzení v Šíráze. "V minulosti sme mali problémy s Iránom a pre bojkot izraelských športovcov sme ho vylúčili z niektorých podujatí. Toto je však odlišná situácia. Tu hovoríme o niekom, kto bol obvinený z vraždy. Existuje viacero verzií, čo sa stalo a či mal spravodlivý proces," dodal Coates.