Mozambické bezpečnostné sily zabili v provincii Delgado 129 povstalcov

Maputo 29. apríla (TASR) - Mozambické bezpečnostné sily zabili za uplynulý mesiac najmenej 129 povstalcov v prevažne moslimskej provincii Cabo Delgado, kde už tri roky vládne násilie. Oznámil to v utorok minister vnútra Amade Miquidade, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Od roku 2017 dochádza v tomto najsevernejšom regióne Mozambiku k občasným, ale prudkým útokom na vládne budovy a dediny. Útočníkmi sú militanti s predpokladanými väzbami na džihádistickú organizáciu Islamský štát. Región je bohatý na ložiská zemného plynu, hoci Mozambik patrí k najchudobnejším krajinám Afriky.



Podľa rezortu vnútra bolo zabitie 129 povstalcov odplatou za útok, ku ktorému došlo v priebehu apríla v okrese Muidumbe. Povstalci vtedy zavraždili 52 dedinčanov.



Bezpečnostné úrady sa usilujú zamedziť týmto incidentom. Prezident Filipe Nyusi od svojho opätovného zvolenia do úradu v januári sľubuje, že poskytne viac zdrojov na boj proti revolte.



Podľa tlačovej agentúry AFP patria títo militanti ku skupine s názvom Sunna wa Džamá, ktorá sa po prvý raz dostala do povedomia masakrom ľudí v októbri 2017.



Nadnárodné spoločnosti ako Exxon Mobil a Total, ktoré rozvíjajú pri pobreží severného Mozambiku ťažobné projekty, vyjadrili nad situáciou v provincii Cabo Delgado znepokojenie. Podľa expertov sa v tamojších ložiskách nachádza zemný plyn v hodnote viac než 60 miliárd dolárov.



Mozambik, ktorý získal nezávislosť od Portugalska v roku 1975, patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta.