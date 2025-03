Cyklón Jude si v Mozambiku vyžiadal šesť životov, zničil stovky domov

Maputo 12. marca (TASR) - Najmenej šesť obetí na životoch a 20 zranených si vyžiadal cyklón Jude, ktorý od pondelka pustoší Mozambik, kde zničil aj vyše 900 domov. Oznámili to v stredu tamojšie úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Cyklón dorazil do africkej krajiny pri Indickom oceáne v pondelok už ako v poradí tretí za ostatné štyri mesiace. Podľa meteorológov ho sprevádzal vietor s rýchlosťou až 195 kilometrov za hodinu a výdatné zrážky; za 24 hodín ich napadlo až 250 milimetrov.



Zasiahol do životov zhruba 9500 ľudí, pričom miestne úrady hlásili najmenej šesť mŕtvych, 20 zranených a vyše 900 zničených domov. Medzičasom zoslabol na tropickú búrku, ktorú však naďalej sprevádzajú lejaky, silný vietor a hromobitie.



Mozambik zasiahli v predošlých mesiacoch cyklóny Chido a Dikeledi. Chido si v decembri vyžiadal najmenej 120 obetí a zničil takmer 120.000 domov. Dikeledi devastoval krajinu v polovici januára, pričom si vyžiadal najmenej päť ľudských životov a zničil 3500 domov.