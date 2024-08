Mozambik odštartoval kampaň pred októbrovými všeobecnými voľbami

Maputo 24. augusta (TASR) - V Mozambiku sa v sobotu, šesť týždňov pred všeobecnými voľbami, začala kampaň. Voliči budú 9. októbra rozhodovať o prezidentovi, parlamente a regionálnych orgánoch. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Súčasný 69-ročný prezident Filipe Nyusi sa už nemôže uchádzať o ďalšie funkčné obdobie.



Jeho vládnuca strana FRELIMO zvíťazila vo všetkých celoštátnych voľbách od skončenia brutálnej občianskej vojny, ktorú viedla s hlavnou opozičnou stranou RENAMO, bývalou povstaleckou skupinou. FRELIMO ovláda aj drvivú väčšinu miestnych orgánov.



V prezidentskom súboji sa stretnú 47-ročný guvernér provincie Daniel Chapo z vládnucej strany a 63-ročný Ossufo Momade zo strany RENAMO.



Ďalšími dvoma kandidátmi za prezidenta sú 64-ročný Lutero Simango z inej opozičnej strany Demokratické hnutie Mozambiku (MDM) a 50-ročný bývalý člen strany RENAMO Venancio Mondlane, ktorý kandiduje ako nezávislý.



Predseda volebnej komisie Carlos Matsinhe v piatok vyzval na pokojnú kampaň a požiadal kandidátov, aby sa zdržali podnecovania nenávisti.



"Musíme sa vyhnúť fyzickému násiliu a iným formám nespravodlivosti, pretože všetci kandidáti sú krajania a len dočasní protivníci," povedal Matsinhe.



Vlani v októbri boli pri protestoch proti výsledkom komunálnych volieb zabití najmenej dvaja ľudia, pričom polícia vo viacerých mestách strieľala do demonštrantov.



Strana RENAMO zvolala protesty po tom, ako bola strana FRELIMO vyhlásená za víťaza v 64 zo 65 miestnych samospráv, tvrdiac, že došlo k volebným podvodom. Strana RENAMO neuspela v celoštátnych voľbách od skončenia vojny za nezávislosť od Portugalska v roku 1975.



Volebná komisia schválila kandidátne listiny 35 politických strán uchádzajúcich sa o parlamentné kreslá a 14 strán a občianskych skupín kandidujúcich do miestnych orgánov.



Občianska vojna v Mozambiku trvala od roku 1977 do roku 1992 a zničila hospodárstvo krajiny, pričom zahynulo takmer milión ľudí. Na indexe ľudského rozvoja 191 krajín, ktorý zostavuje Rozvojový program OSN (UNDP), sa krajina nachádza na siedmom mieste od konca.