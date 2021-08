Vojaci dobyli kľúčový mozambický prístav ovládaný islamistami

Maputo 9. augusta (TASR) – Rwandské a mozambické vojenské jednotky opätovne dobyli kľúčové prístavné mesto na severe Mozambiku, ktoré bolo v rukách islamských militantov. Oznámila to v nedeľu rwandská armáda, informovala stanica BBC.



Mesto Mocímboa da Praia bolo podľa oznámenia poslednou baštou džihádistických vzbúrencov. Leží v provincii Cabo Delgado, v ktorej sa nachádzajú jedny z najväčších ložísk zemného plynu v Afrike. Vzbúrenci sa k správe zatiaľ nevyjadrili.



Rwanda v júli vyslala 1000 vojakov do Mozambiku ako posily v boji proti militantom napojeným na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorí v provincii Cabo Delgado spustili vzburu v roku 2017. Konflikt si dosiaľ vyžiadal viac než 3000 životov a 820.000 ľudí vyhnal z domovov. Mozambické sily pri snahe opätovne ovládnuť provinciu zápasili s ťažkosťami, píše BBC na svojom webe.



Hovorca rwandskej armády Ronald Rwivanga pre agentúru AFP povedal, že dobytie zmieneného mesta zavŕšilo prvú fázu operácií proti vzbúrencom. Tie budú pokračovať s cieľom úplne potlačiť vzburu, dodal hovorca a vyjadril nádej, že vysídlení obyvatelia sa budú môcť čoskoro vrátiť do svojich domovov.