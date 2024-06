Možnosť hlasovať online využil v cudzine rekordný počet Francúzov

Paríž 27. júna (TASR) - Možnosť elektronického hlasovania v nadchádzajúcich predčasných voľbách vo Francúzsku využilo rekordných viac ako 410.000 francúzskych krajanov. V príspevku na sociálnej sieti X o tom informoval úrad Francúzov v zahraničí a tiež konzulárna služba. Vo svojej štvrtkovej správe sa na obe inštitúcie odvolala televízia BFM, informuje TASR.



BFM pre porovnanie dodala, že v parlamentných voľbách v roku 2022 hlasovalo online 250.000 občanov Francúzska žijúcich v cudzine.



Prvé kolo predčasných volieb vo Francúzsku sa uskutoční už túto nedeľu. Druhé kolo je naplánované na 7. júla.



Podľa francúzskeho volebného systému potrebuje kandidát získať v deň volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, ako aj podporu najmenej 25 percent registrovaných voličov vo volebnom obvode, aby bol zvolený hneď v prvom kole. V opačnom prípade dvaja najlepší kandidáti vo volebnom obvode, ako aj ďalší kandidáti, ktorí získali podporu aspoň 12,5 percenta registrovaných voličov, postupujú do druhého kola, v ktorom vyhráva kandidát s najväčším počtom hlasov.



V súvislosti s prípravami na hlasovanie francúzske ministerstvo vnútra prostredníctvom obežníka požiadalo prefektov, aby zaistili bezpečnosť hlasovania, najmä povolaním bezpečnostných služieb na riešenie prípadných násilných demonštrácií. Upozorňuje, že pred voľbami by sa mohli uskutočniť cielené akcie, ktoré by mohli ohroziť prípravu alebo konanie volieb.



Obežník tiež upozorňuje na možnú manipuláciu s informáciami, ktorej cieľom by bolo pozmeniť informácie šírené počas predvolebnej kampane a "pošpiniť demokratickú diskusiu".



Ministerstvo vnútra súčasne poukázalo na viacero bezpečnostných rizík. Pripomenulo, že riziko teroristického útoku zostáva na veľmi vysokej úrovni. Dodalo, že aj medzinárodný kontext by mohol vyvolať cielené destabilizačné akcie, najmä v oblasti počítačovej bezpečnosti alebo formou manipulácie s informáciami na sociálnych sieťach.



Podľa ministerstva tlak na bezpečnostné zložky vo Francúzsku sa zvyšuje aj s približujúcim sa začiatkom olympijských hier, momentálne najmä s hliadkovaním na trase olympijského ohňa.