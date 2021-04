Možným kandidátom CDU/CSU na post kancelára je i Ralph Brinkhaus

Berlín 2. apríla (TASR) - Za ďalšieho možného kandidáta Únie konzervatívcov CDU/CSU na post nemeckého kancelára označili viacerí poslanci Ralpha Brinkhausa, predsedu frakcie Únie v Spolkovom sneme. Ako napísal vo štvrtok týždenník Der Spiegel, okrem dvoch doterajších možných uchádzačoch - Armina Lascheta a Markusa Södera, sa tak do hry dostáva i tretí kandidát.



Poslanec Bundestagu za Sasko Sepp Müller ocenil Brinkhausa za to, že "jasne a rýchlo konal" čo sa týka korupčných škandálov okolo nákupu respirátorov, z ktorých sú podozriví viacerí politici Kresťanskodemokratickej a Kresťanskosociálnej únie. "V tejto chvíli ho vidím v popredí CDU a považujem za jasné, že by mal pripadať do úvahy ako kandidát na kancelára," dodal.



Podľa poslanca krajinského parlamentu v Sasku-Anhaltsku Uweho Harmsa preukázal Brinkhaus v uplynulých mesiacoch, že by bol vhodným kandidátom - nastoľuje totiž "správne témy" a má "potrebné kompetencie".



Michael von Abercron, poslanec CDU za spolkovú krajinu Šlezvicko-Holštajnsko, považuje Brinkhausa za dobrú alternatívu voči šéfovi CSU a bavorskému premiérovi Söderovi.



Z aktuálneho prieskumu verejnej mienky inštitútu Civey pre časopis Der Spiegel vyplýva, že 86 percent stúpencov strán Únie považuje Södera za vhodného kandidáta na kancelára. Naopak, za nevhodného kandidáta označilo 84 percent opýtaných šéfa CDU Lascheta.