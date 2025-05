Môžu ZA TO ĽUDIA: Niektoré mačky a psy sa na seba podobajú

Londýn 4. mája (TASR) - Nový výskum evolučných biológov ukazuje, že domestifikácia spôsobila podobnosť morfologických znakov niektorých plemien mačiek a psov. Zároveň to však môžu mať vážne dôsledky pre ich ďalší zdravý vývoj. TASR o tom píše podľa britského denníka The Independent.



Evolučná biologička Abby Grace Drakeová a jej kolegovia naskenovali 1810 lebiek mačiek, psov a ich divokých príbuzných a pri porovnávaní snímok zistili, že mnoho plemien mačiek a psov má podobný tvar lebky, hoci ide o rozdielne živočíšne druhy.



V evolučnej biológii pojem divergencia označuje postupnú odlišnosť živočíšnych druhov, ktoré sa vyvinuli zo spoločného dávneho predka. Ako sa postupne prispôsobovali rôznym prostrediam v ktorých žili, vyvíjali sa u nich rozdielne nové vlastnosti a vonkajšie znaky. Tento proces sa označuje ako divergentná evolúcia.



Konvergencia v tomto prípade znamená väčšiu podobnosť. V tomto prípade sa aj u nepríbuzných druhov pod vplyvom rovnakých tlakov okolitého prostredia vyvinú veľmi podobné vonkajšie znaky.



U perzských mačiek a mopslíkov to vidno na tvare lebky a plochejšej tvárovej časti. Pričinil sa o tom človek výberom plemenných zvierat. Pre potvrdenie hypotézy Drakeová s kolegami analyzovali 3D skeny lebiek z múzejných expozícií, veterinárnych fakúlt a digitálnych archívov. Boli to domáce mačky mnohých plemien s rôznym tvarom lebky a psy viac ako 100 plemien. Pre ľudský zásah pri ich množení vyzerajú niektoré podobne.



Človeku poskytla vlastná evolúcia vyššiu citlivosť na signály zraniteľnosti a núdze, aby sa lepšie postaral o vlastné mláďatá. Napríklad zaoblené líčka a rozšírené oči bábätiek sú známe ako sociálne uvoľňovače. U dospelých ľudí spúšťajú starostlivé správanie vrátane rozprávania vyšším tónom. A to sa prenieslo aj na domestifikované zvieratá: ak takto vizuálne pôsobia, majú výhodu pri získavaní ľudskej pozornosti.



Ploché „tváre“ a zmena tvaru lebky viedla aj k rozsiahlym zdravotným problémom týchto plemien vrátane ťažkostí s dýchaním, neurologickým ochoreniam a komplikáciám pri prirodzenom pôrode. Výbor pre dobré životné podmienky zvierat pri vláde Spojeného kráľovstva preto poskytuje nezávislé odborné poradenstvo, aby pokračovanie v selekčnom šľachtení takýchto druhov ďalej nezhoršovalo súčasné problémy zvierat.