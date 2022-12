Mráz v Británii komplikuje dopravu; pod štyrmi deťmi sa prelomil ľad

Londýn 12. decembra (TASR) - Cestu mnohých Britov do práce v pondelok ráno skomplikovalo chladné počasie a sneženie. Britský meteorologický úrad vydal v súvislosti so zimným počasím viacero výstrah. TASR o tom informuje podľa správa agentúry DPA.



Nepriaznivé počasia najviac ovplyvnilo cestnú premávku na juhovýchode Anglicka. Vodiči na najfrekventovanejšej diaľnici M25 uviazli aj na niekoľko hodín, pričom na jednom úseku bola uzatvorená v oboch smeroch. Vodiči sa však dlho zdržali aj na viacerých iných miestnych cestách, uviedla národná diaľničná spoločnosť.



Zimné počasie ovplyvnilo aj železničnú dopravu, pričom bolo uzatvorených niekoľko železničných tratí. Britská železničná spoločnosť Southeastern preto vyzvala pasažierov "aby necestovali". Narušenie vlakovej premávky hlásili aj ďalšie britské železničné spoločnosti.



V nedeľu večer do nemocnice v kritickom stave previezli štyri deti, pod ktorými sa prelomil ľad na jazere v mestečku Solihull neďaleko Birminghamu v grófstve West Midlands. Keď ich záchranári vytiahli z vody, už im nebilo srdce, informovala televízia BBC.



"Vieme, že v rámci predpovede počasia sa v nasledujúcich dňoch očakáva treskúca zima. Prosíme dospelých aj deti, aby sa držali ďalej od otvorených vodných plôch a za žiadnych okolností nevstupovali na ľad," uviedol veliteľ hasičskej záchrannej služby v grófstve West Midlands Richard Stanton. Ľudia podľa neho nemajú vstupovať na zamrznuté plochy ani ak si myslia, že ľad je dostatočne silný a považujú to za bezpečné.



Svoje pristávacie plochy museli v nedeľu uzatvoriť aj londýnske letiská Gatwick a Stansted, aby z nich mohli odpratať sneh.