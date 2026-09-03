< sekcia Zahraničie
Mrazivé čísla: Za rok sa stali milióny detí obeťami online zneužívania
UNICEF označil výskum za jeden z najrozsiahlejších svojho druhu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 3. septembra (TASR) - Približne 20 miliónov detí, ktoré používajú internet v 21 krajinách sa stalo počas jedného roka obeťami sexuálneho vykorisťovania či zneužívania. K väčšine prípadov došlo na sociálnych sieťach, uvádza štvrtková správa Detského fondu OSN (UNICEF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Viac ako jedno z piatich detí vo veku 12 až 17 rokov v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a vo východnej Európe zažilo počas jedného roka, pred uskutočnením prieskumu, nejakú formu sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania na online platformách, uvádza sa v správe UNICEF.
Približne 15 miliónov detí v monitorovaných krajinách bolo vystavených nežiadúcemu sexuálnemu obsahu a deväť miliónov nútili k sexuálnym rozhovorom či zdieľaniu sexuálnych obrázkov. Zároveň boli zdieľané sexuálne zábery štyroch miliónov detí bez ich súhlasu, konštatuje správa.
UNICEF označil výskum za jeden z najrozsiahlejších svojho druhu. Vychádzal z národných prieskumov krajín v období 2020 - 2021 a v niektorých krajinách 2024 - 2025. Zapojilo sa do neho približne 21.000 detí používajúcich internet v 21 krajinách, medzi ktorými boli napríklad Brazília, Keňa, Pakistan či Srbsko, napísala agentúra Reuters.
Podľa správy UNICEF k takmer 60 percentám nahlásených prípadov zneužívania došlo na sociálnych sieťach vrátane Facebooku, WhatsAppu, Instagramu, Snapchatu a TikToku, zatiaľ čo 14 percent sa odohralo v prostredí online hier.
Hovorca spoločnosti Meta, ktorá vlastní Facebook, WhatsApp a Instagram, uviedol, že prieskumy siahajú aj do roku 2020, keď ešte neplatili nové ochranné opatrenia zavedené podľa odporúčaní UNICEF. „Hoci správa neposkytuje žiadne konkrétne dôkazy o zneužívaní, budeme naďalej bojovať proti vykorisťovaniu detí vo všetkých našich aplikáciách a podporovať bezpečnostné zložky pri stíhaní páchateľov, ktorí sú za to zodpovední,“ zdôraznil hovorca.
Spoločnosť TikTok vyhlásila, že zaviedla celý rad ochranných opatrení na ochranu maloletých. Snapchat rovnako uvádza, že aktívne bojuje proti sexuálnemu vykorisťovaniu.
UNICEF skonštatoval, že vo viac ako polovici prípadov dieťa páchateľa poznalo. Zvyčajne išlo o priateľov, príbuzných alebo
romantických partnerov, zatiaľ čo 38 percent detí sa s páchateľom stretlo po prvýkrát v online priestore.
Linky dôvery, sociálni pracovníci či polícia príjmu hlásenia o menej ako jednom percente prípadov.
Správa tiež poukázala na rastúce obavy v súvislosti s umelou
inteligenciou (AI). Na základe údajov z deviatich krajín približne 1,1 milióna detí uviedlo, že sa stali obeťou vytvárania sexuálnych obrázkov či videí prostredníctvom umelej inteligencie. Podľa správy je u detí, ktoré zažijú sexuálne zneužívanie sprostredkované technológiami, až štvornásobne vyššia pravdepodobnosť, že nahlásia samovražedné myšlienky či sebapoškodzovanie. Tieto deti zároveň trpia väčšou úzkosťou ako ich rovesníci.
UNICEF vyzval vlády a technologické spoločnosti, aby posilnili bezpečnostné opatrenia na digitálnych platformách, prepracovali zákony, ktoré budú reagovať na nové formy zneužívania vrátane obsahu generovaného cez AI a v neposlednom rade zlepšili systém ochrany detí a hlásenia prípadov.
Viac ako jedno z piatich detí vo veku 12 až 17 rokov v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a vo východnej Európe zažilo počas jedného roka, pred uskutočnením prieskumu, nejakú formu sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania na online platformách, uvádza sa v správe UNICEF.
Približne 15 miliónov detí v monitorovaných krajinách bolo vystavených nežiadúcemu sexuálnemu obsahu a deväť miliónov nútili k sexuálnym rozhovorom či zdieľaniu sexuálnych obrázkov. Zároveň boli zdieľané sexuálne zábery štyroch miliónov detí bez ich súhlasu, konštatuje správa.
UNICEF označil výskum za jeden z najrozsiahlejších svojho druhu. Vychádzal z národných prieskumov krajín v období 2020 - 2021 a v niektorých krajinách 2024 - 2025. Zapojilo sa do neho približne 21.000 detí používajúcich internet v 21 krajinách, medzi ktorými boli napríklad Brazília, Keňa, Pakistan či Srbsko, napísala agentúra Reuters.
Podľa správy UNICEF k takmer 60 percentám nahlásených prípadov zneužívania došlo na sociálnych sieťach vrátane Facebooku, WhatsAppu, Instagramu, Snapchatu a TikToku, zatiaľ čo 14 percent sa odohralo v prostredí online hier.
Hovorca spoločnosti Meta, ktorá vlastní Facebook, WhatsApp a Instagram, uviedol, že prieskumy siahajú aj do roku 2020, keď ešte neplatili nové ochranné opatrenia zavedené podľa odporúčaní UNICEF. „Hoci správa neposkytuje žiadne konkrétne dôkazy o zneužívaní, budeme naďalej bojovať proti vykorisťovaniu detí vo všetkých našich aplikáciách a podporovať bezpečnostné zložky pri stíhaní páchateľov, ktorí sú za to zodpovední,“ zdôraznil hovorca.
Spoločnosť TikTok vyhlásila, že zaviedla celý rad ochranných opatrení na ochranu maloletých. Snapchat rovnako uvádza, že aktívne bojuje proti sexuálnemu vykorisťovaniu.
UNICEF skonštatoval, že vo viac ako polovici prípadov dieťa páchateľa poznalo. Zvyčajne išlo o priateľov, príbuzných alebo
romantických partnerov, zatiaľ čo 38 percent detí sa s páchateľom stretlo po prvýkrát v online priestore.
Linky dôvery, sociálni pracovníci či polícia príjmu hlásenia o menej ako jednom percente prípadov.
Správa tiež poukázala na rastúce obavy v súvislosti s umelou
inteligenciou (AI). Na základe údajov z deviatich krajín približne 1,1 milióna detí uviedlo, že sa stali obeťou vytvárania sexuálnych obrázkov či videí prostredníctvom umelej inteligencie. Podľa správy je u detí, ktoré zažijú sexuálne zneužívanie sprostredkované technológiami, až štvornásobne vyššia pravdepodobnosť, že nahlásia samovražedné myšlienky či sebapoškodzovanie. Tieto deti zároveň trpia väčšou úzkosťou ako ich rovesníci.
UNICEF vyzval vlády a technologické spoločnosti, aby posilnili bezpečnostné opatrenia na digitálnych platformách, prepracovali zákony, ktoré budú reagovať na nové formy zneužívania vrátane obsahu generovaného cez AI a v neposlednom rade zlepšili systém ochrany detí a hlásenia prípadov.