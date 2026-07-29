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MRAZIVÝ NÁLEZ v centre Atén: Bezdomovec objavil kufor s mŕtvou ženou

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Telo 38-ročnej ženy, ktorá zrejme začiatkom tohto mesiaca pricestovala do Grécka z Cypru, sa podľa ERT podarilo identifikovať pomocou dát Interpolu.

Autor TASR
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Atény 29. júla (TASR) - Grécka polícia vyšetruje okolnosti smrti britskej ženy, ktorej telo tento mesiac našiel bezdomovec v cestovnom kufri v centre Atén. Informovala o tom v stredu grécka verejnoprávna televízia ERT, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Telo 38-ročnej ženy, ktorá zrejme začiatkom tohto mesiaca pricestovala do Grécka z Cypru, sa podľa ERT podarilo identifikovať pomocou dát Interpolu. V opustenej budove v centre Atén ho objavil 18. júla bezdomovec v cestovnom kufri.

Žena bola zrejme mŕtva päť až sedem dní pred nálezom tela, uviedla ERT. Grécka polícia ani britské veľvyslanectvo v Aténach sa k prípadu po otázkach od agentúry AFP bezprostredne nevyjadrili.
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