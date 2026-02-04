< sekcia Zahraničie
Mrazy a vietor paralyzujú Poľsko, krajinu zasiahli výpadky dopravy
Dôsledky mrazov pocítili aj školy.
Autor TASR
Varšava 4. februára (TASR) - Silné mrazy, sneženie a vietor v stredu naďalej paralyzujú Poľsko. Nepriaznivé počasie spôsobilo výpadky trajektovej dopravy, uzatvorenie škôl, poruchy v dodávkach tepla aj komplikácie v cestnej premávke. Meteorológovia upozorňujú, že náročné podmienky môžu pretrvať ešte niekoľko dní. Informácie z poľských médií, agentúry PAP a inštitúcií zhrnul varšavský spravodajca TASR.
Nepriaznivé počasie sprevádzajú veľmi nízke teploty. Poľský hydrometeorologický ústav IMGW vydal výstrahy prvého stupňa pre severovýchodné a stredné oblasti, kde teploty klesajú pod mínus 15 stupňov Celzia. Na juhu platia varovania pred poľadovicou a mrznúcim dažďom, ktorý ohrozuje dopravu a chodcov. Úrady varovali, že kombinácia sneženia a silného vetra môže spôsobiť aj výpadky elektriny.
Dôsledky mrazov pocítili aj školy. Ministerstvo školstva oznámilo, že v stredu zostalo zatvorených 173 vzdelávacích zariadení. Počet zatvorených škôl je síce nižší ako v utorok, keď ich bolo 585, ale rezort pripúšťa, že v prípade nepriaznivých podmienok sa môže situácia opäť zhoršiť.
Búrka nad Baltským morom prinútila spoločnosť Unity Line prerušiť všetky plavby medzi Poľskom a Švédskom. Podľa dopravcu všetky rezervácie presunuli na náhradné spoje, no vzhľadom na silný vietor a vysoké vlny môžu nasledovať ďalšie obmedzenia. Plavbu zo Švédska zrušil aj poľský trajektový dopravca Polferries.
Problémy s chladom zasiahli tiež Gdansk, kde pripravila porucha v teplárni tisíce domácností o kúrenie. Podľa vedenia spoločnosti sa poruchu podarilo v stredu odstrániť a dodávky tepla obnovili.
Vo Varšave v stredu vyšlo na cesty 170 posypových vozidiel, ktoré udržiavajú približne 1500 kilometrov ciest. Husté sneženie a poľadovica spôsobili dopravné komplikácie, no mestské služby ubezpečili, že sú pripravené reagovať na ďalší vývoj počasia.
Tuhé mrazy sa odrazili aj na rieke Visla, ktorá v Toruni zamrzla prvýkrát po štrnástich rokoch. Podľa hydrológov ide o koniec najdlhšieho obdobia bez ľadovej pokrývky v histórii meraní. Odborníci upozorňujú, že ak sa mrazy udržia, pre riziko vzniku lokálnych záplav sa budú musieť nasadiť ľadoborce.
