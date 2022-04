Mŕtvych z Mariupola Rusi pochovali v masových hroboch v obci Manhuš

Kyjev 21. apríla (TASR) - Obyvatelia ukrajinského Mariupola, ktorí prišli pri obliehaní mesta o život, sú pochovaní v masových hroboch v blízkej obci Manhuš. Vo štvrtok to na sociálnej sieti Telegram uviedol poradca starostu Mariupola Petro Andrjuščenko. TASR správu prevzala od televíznej stanice CNN.



"Po dlhom pátraní a snahe identifikovať hroby obyvateľov Mariupola sme ich lokalizovali v obci Manhuš nachádzajúcej sa približne 19 kilometrov od Mariupola," informoval Andrjuščenko. Dodal, že ruské jednotky vykopali niekoľko masových hrobov, pričom každý z nich meral 30 metrov. Ruské nákladné vozidlá podľa neho privážajú tela mŕtvych a jednoducho ich vysypú do priekop, čo označuje za pokus zahladiť vojnové zločiny, ktoré Rusko pácha na Ukrajine.



Satelitné snímky, na ktorých vidno masové hroby, vyhotovila spoločnosť Maxar Technologies. "Snímky vyhotovené od polovice marca do polovice apríla ukázali, že medzi 23. a 26. marcom sa začali rozširovať rady hrobov, čo sa deje až doteraz. Hroby sú usporiadané v štyroch lineárnych sekciách, pričom každá sekcia je dlhá približne 85 metrov a nachádza sa v nej 200 nových hrobov," uviedla spoločnosť Maxar vo svojej analýze.



Starosta Mariupola Vadym Bojčenko vo štvrtok vyhlásil, že v meste zomrelo 20.000 civilistov vrátane žien, detí a seniorov. Dodal, že mŕtve telá začali z ulíc Mariupola miznúť.



CNN upozorňuje, že správy o pochovávaní obetí ruskými jednotkami nateraz nemožno nezávisle overiť.



Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že Mariupol je oslobodený. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok nariadil ruskej armáde, aby zastavila svoje plány útoku na Azovstaľ a nariadil blokádu tejto priemyselnej oblasti tak, "aby tadiaľ nemohla preletieť ani mucha". Zároveň vyzval zvyšných ukrajinských bojovníkov v oceliarňach, ktorí sa ešte nevzdali, aby tak urobili.