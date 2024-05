Juhoafrická republika žiada súdny dvor, aby sa Izrael stiahol z Rafahu

Haag 10. apríla (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) požiadala Medzinárodný súdny dvor (MSD), aby Izraelu prikázal stiahnuť sa z mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Vyplýva to zo súdnych spisov publikovaných v piatok, uvádza TASR podľa správy agentúry Reuters.



JAR ešte koncom decembra zažalovala Izrael na pôde hlavného súdu OSN so sídlom v Haagu za to, že sa podľa nej dopustil porušenia dohovoru o genocíde.



MSD v januárovom predbežnom rozhodnutí uznal, že v Pásme Gazy existuje riziko genocídy, no Izraelu neprikázal ukončiť tamojšiu vojenskú operáciu. Súd uviedol, že Izrael musí podniknúť všetky opatrenia potrebné na zabránenie genocídnym činom.



Juhoafrická republika teraz požiadala o ďalšie mimoriadne opatrenia v súvislosti s izraelskou operáciou v Rafahu, ktorý označuje za posledné útočisko pre Palestínčanov v Pásme Gazy.



Súd v Haagu má prikázať Izraelu, nech sa okamžite stiahne a zastaví ofenzívu v Rafahu, a umožní predstaviteľom OSN, humanitárnym organizáciám aj novinárom neobmedzený prístup do palestínskej enklávy.