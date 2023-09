Ukrajina tvrdí, že súd v Haagu musí nariadiť Rusku vojnové reparácie

Haag 19. septembra (TASR) - Ukrajina v utorok v holandskom Haagu vyhlásila, že Medzinárodný súdny dvor (MSD) by mal nariadiť Rusku náhradu škôd za jeho "vyhladzovaciu vojnu". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Rusko nie je nad zákonom. Musí niesť zodpovednosť," povedal hlavný právny zástupca Ukrajiny Anton Korynevyč na súde, kde sedel iba niekoľko metrov od ruských odporcov. MSD ako hlavný súdny orgán OSN sídli v Paláci mieru v Haagu.



"Máte právomoc vyhlásiť, že konanie Ruska je protizákonné, že pokračujúce zneužívanie práva musí prestať, že vaše rozhodnutia sa musia plniť a že Rusko musí zaplatiť náhradu škôd," uviedol Korynevyč sudcom.



Ukrajina podala na Rusko žalobu v Haagu niekoľko dní po invázii z 24. februára 2022 a požaduje od neho reparácie a zastavenie útokov.



Argumentom Kyjeva je, že ruský prezident Vladimir Putin uviedol údajnú "genocídu" proruských obyvateľov východnej Ukrajiny ako jeden z dôvodov, prečo Moskva napadla svojho suseda. To je podľa Ukrajiny zneužitie Dohovoru OSN o genocíde, schválenom v roku 1948, ktorý podpísali Kyjev aj Moskva.



"Naozaj môže nejaký štát zneužívať Dohovor o genocíde na ospravedlnenie dobyvačnej vojny?" položil rečnícku otázku Korynevyč.



"Je v záujme sveta povedať ´nie´, zabrániť prekrúcaniu medzinárodného práva tak, aby bolo nástrojom na porušovanie ľudských práv a na ničenie," dodal zástupca Ukrajiny.



MSD sa v predbežnom rozhodnutí z vlaňajšieho marca postavil na stranu Ukrajiny a nariadil Rusku, aby okamžite zastavilo inváziu. Rusko namietalo s tým, že MSD nemá právo rozhodovať v danom prípade.



"Odpor Ruska je tiež útokom na autoritu tohto súdu. Každá raketa, ktorú Rusko vystrelí na naše mestá, je vystrelená aj proti tomuto súdu," dodal Korynevyč.



V Paláci mieru sa súdne pojednávania zameriavajú na to, či je tento prípad v jurisdikcii MSD. Právny tím Ruska v pondelok argumentoval, že žaloba by mala byť zamietnutá.



Moskva argumentuje, že ak Kyjev popiera, že na východe Ukrajiny je genocída, prečo súd posudzuje tento prípad na základe Dohovoru o genocíde.



Okrem oboch znepriatelených strán vystúpi na súde v stredu aj 32 spojencov Ukrajiny, ktorí chcú Kyjev podporiť.