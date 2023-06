MSD v prípade žaloby Ukrajiny na Rusko zváži argumenty ďalších krajín

Haag 9. júna (TASR) – Medzinárodný súdny dvor (MSD) umožní 32 krajinám, aby predložili argumenty na podporu Ukrajiny v prípade jej žaloby, podľa ktorej Rusko falošne obvinilo Kyjev z genocídy, aby ospravedlnilo svoju inváziu. Vyplýva to z piatkového oznámenia súdu, informuje TASR na základe agentúry AP.



Je to dosiaľ najvyšší počet krajín, ktoré sa pridajú k žalobe iného štátu pred hlavným súdnym orgánom OSN so sídlom v holandskom Haagu.



Ukrajinská vláda podala žalobu krátko po začiatku ruskej invázie z februára 2022. Kremeľ účasť na pojednávaniach v nasledujúcom mesiaci odmietol.



Kyjev tvrdí, že Rusko porušilo Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948, pretože falošne obvinilo Ukrajinu z páchania genocídy v Luhanskej a Doneckej oblasti a využilo to ako zámienku na inváziu.



Lotyšsko ako prvá krajina súdu podala v tomto prípade tzv. vyhlásenie o intervencii. Celkovo o účasť na procese na strane Ukrajiny požiadalo 33 krajín vrátane všetkých členov EÚ okrem Maďarska. Žiadosť USA sudcovia OSN zamietli z formálnych dôvodov.



Medzinárodný súdny dvor v marci 2022 nariadil Rusku, aby zastavilo vojenské operácie na Ukrajine, čo však Moskva neurobila.



MSD pojednáva aj o ďalšej žalobe, ktorú Ukrajina podala už skôr a ktorá sa týka ruskej anexie Krymu z roku 2014 a financovania separatistických povstalcov vo východoukrajinských oblastiach.