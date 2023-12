Lekári bez hraníc: BR OSN je spoluvinníkom zabíjania v Pásme Gazy

Ženeva 8. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN je "spoluvinníkom v prebiehajúcom zabíjaní" v palestínskom Pásme Gazy a v piatok musí hlasovať za "zrušenie obliehania" tohto územia, vyhlásila humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Generálny tajomník OSN António Guterres zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady po dvoch mesiacoch bojov, pri ktorých prišlo v Pásme Gazy o život vyše 17.000 ľudí. Tieto údaje uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Gaze, riadené militantným hnutím Hamas.



MSF uviedla, že Bezpečnostná rada musí žiadať okamžité a udržateľné prímerie na tomto palestínskom území a zaistiť tam neobmedzené prúdenie pomoci.



"Nečinnosť Bezpečnostnej rady OSN a vetá členských krajín, predovšetkým Spojených štátov, k dnešnému dátumu z nich robia spoluvinníkov prebiehajúceho zabíjania; táto nečinnosť dáva voľnosť masovému vraždeniu mužov, žien a detí," napísala MSF vo vyhlásení.



Guterres si pri zvolaní mimoriadneho zasadnutia pomohol zriedkavo využívaným článkom 99 Charty OSN, na základe ktorého môže upozorniť Bezpečnostnú radu OSN "na akúkoľvek záležitosť, ktorá podľa jeho názoru ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť".



"Dejiny budú súdiť odklad skončenia tohto zabíjania; elementárna ľudskosť káže konať," dodali MSF.



Vojna v palestínskom Pásme Gazy vypukla po tom, čo militanti z Hamasu 7. októbra zaútočili na južný Izrael, zabili približne 1200 ľudí a vzali do zajatia rukojemníkov, z ktorých 138 je stále v zajatí. Uvádzajú to izraelskí predstavitelia.



Odvetné vzdušné a pozemné útoky Izraela na Pásmo Gazy pripravili o život 17.487 ľudí, väčšinou žien a detí, hlási Hamasom riadené ministerstvo zdravotníctva v obliehanej palestínskej enkláve.



"Dočasné prímeria, humanitárne prestávky a pramienky pomoci, ktoré doteraz vpustili do Pásma Gazy, boli urážlivo nedostatočné," dodali MSF so sídlom v Ženeve.



"Škody, ktoré boli dosiaľ napáchané, si budú vyžadovať roky humanitárnej pomoci, aby sa zmiernili; ale rozsah strát a sprevádzajúci žiaľ sa možno nikdy nezmierni," dodala humanitárna organizácia lekárov.



MSF informovali, že len nemocnica al-Aksá v Pásme Gazy prijala od 1. do 7. decembra na pohotovosť 1149 pacientov, z ktorých 350 bolo už pri privezení mŕtvych.



V stredu "prijala nemocnica viac mŕtvych pacientov než zranených", doplnili MSF. Upozornili aj na to, že ľudia v palestínskej enkláve hladujú a zúfalo zháňajú jedlo, ale tiež palivo, vodu a lieky.



"Nekonanie, nezavedenie okamžitého úplného prímeria a neukončenie obliehania bude neodpustiteľné," povedal generálny tajomník MSF International Christopher Lockyear.