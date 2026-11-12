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MSF: Epidémia eboly v KDR stále nie je pod kontrolou
Počet potvrdených prípadov nákazy už presiahol 11.000, zatiaľ čo na ochorenie stále neexistujú žiadne schválené lieky či vakcíny.
Autor TASR
Ženeva 12. novembra (TASR) - Šesť mesiacov od vyhlásenia epidémie ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike
(KDR) zostáva mnoho prípadov naďalej nezistených, v niektorých oblastiach dochádza k rozsiahlemu šíreniu v nemocniciach a prenos vírusu sa doposiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu, uviedla vo štvrtok organizácia Lekári bez hraníc (MSF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Počet potvrdených prípadov nákazy už presiahol 11.000, zatiaľ čo na ochorenie stále neexistujú žiadne schválené lieky či vakcíny. Identifikáciu nakazených zároveň spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a nestabilita v krajine. Vírus sa šíri najmä v provinciách na nepokojnom severe a východe KDR, kde pôsobí množstvo ozbrojených skupín.
Potrebná pomoc sa nedostáva k tým, ktorí ju najviac potrebujú, uviedli MSF a poukázali na nevyškolený a neplatený personál, sanitky bez paliva a nedostatok dozorných tímov a zásob. „Napriek rozsiahlym finančným prostriedkom, ktoré sa vyčlenili na pomoc, mnohí záchranári v prvej línii sa snažia zvládnuť epidémiu s prázdnymi rukami a vreckami,“ povedal prezident MSF Javid Abdelmoneim.
„Naše tímy často nemajú slov, keď sú svedkami nefunkčnosti v mnohých oblastiach. Po šiestich mesiacoch od začiatku krízy je táto situácia jednoducho neprijateľná,“ povedal Abdelmoneim. MSF preto vyzvali vládu KDR a agentúry OSN, aby zabezpečili, že sa získané prostriedky pretavia na pomoc v teréne.
Britský epidemiológ Neil Ferguson z Imperial College London, ktorý monitoruje šírenie epidémie v reálnom čase, v stredu na osobitnom brífingu povedal, že identifikácia prípadov predstavuje najväčšiu výzvu. Na základe toho sa podľa neho ochorenie bude naďalej šíriť aj o rok a epidémia by sa mohla stať najväčšou v histórii a prekonať aj epidémiu z rokov 2014 - 2016, pri ktorej úrady potvrdili 28.600 prípadov a ktorá si vyžiadala 11.000 životov. „Myslíme si, že pravdepodobne zaznamenávame len asi polovicu prípadov, ktoré sa vyskytujú,“ povedal Ferguson.
(KDR) zostáva mnoho prípadov naďalej nezistených, v niektorých oblastiach dochádza k rozsiahlemu šíreniu v nemocniciach a prenos vírusu sa doposiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu, uviedla vo štvrtok organizácia Lekári bez hraníc (MSF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Počet potvrdených prípadov nákazy už presiahol 11.000, zatiaľ čo na ochorenie stále neexistujú žiadne schválené lieky či vakcíny. Identifikáciu nakazených zároveň spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a nestabilita v krajine. Vírus sa šíri najmä v provinciách na nepokojnom severe a východe KDR, kde pôsobí množstvo ozbrojených skupín.
Potrebná pomoc sa nedostáva k tým, ktorí ju najviac potrebujú, uviedli MSF a poukázali na nevyškolený a neplatený personál, sanitky bez paliva a nedostatok dozorných tímov a zásob. „Napriek rozsiahlym finančným prostriedkom, ktoré sa vyčlenili na pomoc, mnohí záchranári v prvej línii sa snažia zvládnuť epidémiu s prázdnymi rukami a vreckami,“ povedal prezident MSF Javid Abdelmoneim.
„Naše tímy často nemajú slov, keď sú svedkami nefunkčnosti v mnohých oblastiach. Po šiestich mesiacoch od začiatku krízy je táto situácia jednoducho neprijateľná,“ povedal Abdelmoneim. MSF preto vyzvali vládu KDR a agentúry OSN, aby zabezpečili, že sa získané prostriedky pretavia na pomoc v teréne.
Britský epidemiológ Neil Ferguson z Imperial College London, ktorý monitoruje šírenie epidémie v reálnom čase, v stredu na osobitnom brífingu povedal, že identifikácia prípadov predstavuje najväčšiu výzvu. Na základe toho sa podľa neho ochorenie bude naďalej šíriť aj o rok a epidémia by sa mohla stať najväčšou v histórii a prekonať aj epidémiu z rokov 2014 - 2016, pri ktorej úrady potvrdili 28.600 prípadov a ktorá si vyžiadala 11.000 životov. „Myslíme si, že pravdepodobne zaznamenávame len asi polovicu prípadov, ktoré sa vyskytujú,“ povedal Ferguson.