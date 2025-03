Lekári bez hraníc: Palestínčania na Západnom brehu sú v neistote

Ramalláh 24. marca (TASR) - Medzinárodná mimovládna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v pondelok odsúdila "extrémne neistú" situáciu vysídlených Palestínčanov v súvislosti s izraelskou vojenskou operáciou na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa Organizácie Spojených národov bolo približne 40.000 obyvateľov Západného brehu Jordánu vysídlených od 21. januára, keď izraelská armáda začala s operáciou zameranou na palestínske ozbrojené skupiny na severe tohto územia.



Na Západnom brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967, žijú zhruba tri milióny Palestínčanov. Takmer 500.000 Izraelčanov na tomto území žije v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.



Izrael začal so svojou vojenskou operáciou len dva dni po tom, čo 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie v Pásme Gazy, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



MSF pôsobiaca na Západnom brehu Jordánu uviedla, že Palestínčania sú "bez náležitých prístreškov, základných služieb a prístupu k zdravotnej starostlivosti". Situáciu v oblasti duševného zdravia označila organizácia za alarmujúcu.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že na Západnom brehu operuje "proti všetkým teroristickým organizáciám vrátane Hamasu v zložitej bezpečnostnej realite".



"Armáda dodržiava medzinárodné právo a prijíma preventívne opatrenia na zmiernenie škôd spôsobených nezúčastneným osobám," dodala armáda.



MSF tvrdí, že rozsah núteného vysídľovania a deštrukcie táborov nebol na Západnom brehu Jordánu zaznamenaný úž desaťročia.



"Ľudia sa nemôžu vrátiť do svojich domovov, pretože izraelské sily zablokovali prístup do táborov a zničili domy a infraštruktúru," povedal riaditeľ operácií MSF Brice de la Vingne. "Izrael to musí zastaviť a humanitárna pomoc sa musí zintenzívniť," vyhlásil.



Izraelská operácia "Železný múr" je primárne zameraná na tri utečenecké tábory - Džanín, Túlkarim a Núr Šams. Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo februári oznámil, že operácia bude prebiehať niekoľko mesiacov a vojaci podľa neho majú zabrániť návratu obyvateľov do spomínaných táborov.