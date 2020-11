Pri líbyjskom pobreží zahynulo ďalších 20 migrantov

Tripolis 13. novembra (TASR) - Dvadsať migrantov zahynulo vo štvrtok pri pobreží Líbye po tom, čo sa ich plavidlo potopilo. V piatok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na organizáciu Lekári bez hraníc (MSF).



Tímy MSF v pobrežnom meste Surmán "asistovali trom ženám, ktoré ako jediné prežili stroskotanie lode," uviedla organizácia na sociálnej sieti Twitter.



"Ženy, ktoré zachránili miestni rybári, boli v šoku a vydesené; videli, ako ich blízki miznú pod vlnami a umierajú im pred očami," dodala MSF.



Loď sa potopila len niekoľko hodín po tom, ako Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) priniesla správu o potopení inej lode neďaleko prístavného mesta Chums. Pri tomto nešťastí zahynulo najmenej 74 migrantov.



Na lodi smerujúcej do Európy sa v čase nešťastia nachádzalo viac ako 120 migrantov vrátane žien a detí.



Príslušníkom líbyjskej pobrežnej hliadky a miestnym rybárom sa podarilo zachrániť 47 osôb, ktoré následne previezli na pevninu. Dosiaľ sa našlo 31 tiel obetí, no pátracie akcie pokračujú aj naďalej.



Podľa IOM sa doposiaľ tento rok v Stredozemnom mori utopilo najmenej 900 ľudí, ktorí sa pokúšali dostať do Európy.