MSF ukončí svoje pôsobenie v Pásme Gazy na konci februára
Autor TASR
Gaza 1. februára (TASR) - Izrael v nedeľu oznámil, že zastavuje činnosť humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) v Pásme Gazy. Palestínsku enklávu by mala opustiť do 28. februára, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a portálu The Times of Israel (TOI).
Izrael k tomuto kroku pristúpil po tom, ako MSF obvinil z porušenia nového registračného postupu. Cieľom tohto postupu je „umožniť legitímnu humanitárnu činnosť a zároveň zabrániť zneužívaniu humanitárnych štruktúr na nepriateľské aktivity a terorizmus“, uviedlo izraelské ministerstvo pre diaspóru. Nariadenie sa vzťahuje na všetky humanitárne organizácie pôsobiace v regióne.
MSF oznámila ešte v piatok, že izraelským orgánom neposkytne zoznam svojich palestínskych a medzinárodných zamestnancov. Podľa organizácie toto rozhodnutie nasledovalo po mesiacoch neúspešných pokusov o nadviazanie dialógu s Izraelom, ktorého cieľom bolo zaistiť bezpečnosť jej zamestnancov.
Izrael už koncom minulého roka prisľúbil, že zakáže činnosť 37 medzinárodným mimovládnym organizáciám pôsobiacim v Pásme Gazy, vrátane MSF, z dôvodu nedodržania nových požiadaviek týkajúcich sa informácií o ich zamestnancoch, vysvetľuje TOI.
Niektoré z organizácií, na ktoré sa toto opatrenie vzťahuje, vyhlásili, že tieto požiadavky porušujú medzinárodné humanitárne právo.
