Zdravotnícky systém na brehu Jordánu je v stave trvalej núdze od 2023

Ženeva 6. februára (TASR) - Zdravotnícky systém na okupovanom Západnom brehu Jordánu je podľa mimovládnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) v "stave trvalej núdze" už od októbra 2023, keď palestínske militantné hnutie Hamas zaútočilo na juh Izraela. Vyplýva to zo správy zverejnenej vo štvrtok, informuje TASR podľa agentúry AFP.



MSF na Západnom brehu hodnotila stav zdravotníckych zariadení a prekážky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa MSF tam dochádza k "systematickému zasahovaniu izraelských síl a osadníkov do poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti."



Prístup Palestínčanov k zdravotnej starostlivosti je podľa MSF "významne sťažený rozsiahlym systémom kontrolných stanovíšť a zátarás, ktoré bránia pohybu sanitiek." Situáciu navyše sťažujú "časté útoky na zdravotnícky personál a zdravotnícke zariadenia, ktoré sú mnohokrát obkľúčené vojenskými silami, pričom vojaci niekedy obsadzujú samotné budovy, čo zvyšuje riziko pre pacientov aj personál," tvrdí MSF.



Organizácia prisudzuje zamedzovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti "systému kolektívnej viny, ktorý Izrael zaviedol pod zámienkou zásahu proti ozbrojeným Palestínčanom." MSF pripomína, že Medzinárodný trestný súd Izrael obviňuje zo segregácie a apartheidu.



Ďalší vážny problém je aj financovanie zdravotníctva na Západnom brehu. V správe sa uvádza, že takmer polovica základných liekov nie je dostupná a zdravotníckym pracovníkom už rok neboli vyplatené mzdy. Väčšina kliník a nemocníc navyše funguje iba vo výrazne obmedzenom režime.



Vzhľadom na závery správy MSF vyzvala Izrael, aby zastavil "neprimerané používanie sily" na Západnom brehu Jordánu vrátane útokov na zdravotnícke zariadenia a proti zdravotníckemu personálu.



Zdecimované zdravotnícky systém je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aj vo vojnou zničenom pásme Gazy. Z celkovo 36 nemocníc je v súčasnosti funkčných iba 16 a na prevažne zničenom severe palestínskej enklávy funguje iba jedna nemocnica.