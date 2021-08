Taliban je pripravený prijať Afgancov, ktorým v Európe nedajú azyl

Viedeň/Kábul 31. augusta (TASR) – Afganská vláda pod vedením hnutia Taliban je pripravená prijať späť svojich občanov z Európy, ktorým tam zamietnu žiadosť o azyl, a tiež aj trestne stíhaných afganských migrantov. V rozhovore pre rakúsky denník Kronen Zeitung to vyhlásil hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.



„Boli by postavení pred súd. Súd musí rozhodnúť, čo bude s nimi ďalej," povedal Mudžáhid denníku bez ďalších podrobností.



Zdôraznil, že Taliban chce, aby Afganci ostali vo svojej krajine. Upozornil pritom, že situácia pre utečencov v Európe „je všetko, len nie ružová". Poukázal na „hrozné podmienky pre ženy a deti" v európskych zberných táboroch.



„Ľudia, ktorí chcú vycestovať, by mali byť trpezliví. Naše hospodárstvo sa zotaví, vzniknú aj pracovné miesta. Napokon, bezpečnostná situácia sa už stabilizovala," uviedol hovorca islamistického hnutia.



Na otázku, prečo Afganci utekajú z krajiny, odpovedal, že mnohí „majú strach v dôsledku propagandy" a ďalší zas chcú využiť situáciu, aby sa vymanili z chudoby. „Ale to nie je iba problém Afganistanu - chudoba je aj v Pakistane a ďalších krajinách," pripomenul.



Za „neprípustné" označil snahy ilegálne vycestovať z Afganistanu, avšak podľa neho ľudia s pasom a vízami majú právo cestovať do zahraničia.



Rozhovor vznikol ešte pred ovládnutím kábulského letiska Talibanom po odchode posledných amerických vojakov v pondelok večer. Mudžáhid tvrdil, že „neskôr" bude Taliban „hľadať cesty", ako umožniť legálne vycestovanie z krajiny.



V rozhovore taktiež zdôraznil, že Taliban „zabezpečí ženám všetky práva vyplývajúce zo šaríe". Tieto im majú zaistiť bezpečnosť. Okrem toho prisľúbil, že Taliban ženám umožní vzdelávanie a tiež „rámcové podmienky pre prácu".



Mudžáhid odsúdil minulotýždňový útok na letisku v Kábule, ku ktorému sa prihlásila afganská odnož Islamského štátu. Zároveň tvrdil, že „v Afganistane nie je žiaden IS". Môžu sa tam nachádzať iba „nejakí rozprášení prívrženci IS", pripustil hovorca, ktorého vyjadrenia označil rakúsky denník v krátkom zdôvodnení rozhovoru za „chlácholivé a relativizujúce".