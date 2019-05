Mueller: O obvinení Trumpa z marenia vyšetrovania sa neuvažovalo

Obvinenie prezidenta z trestného činu na federálnej úrovni by bolo protiústavné, záverečná správa z vyšetrovania ho však neočisťuje, zdôraznil Mueller.

Washington 29. mája (TASR) - Obvinenie prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa z marenia vyšetrovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016, v ktorých zvíťazil, "nepripadalo do úvahy" vzhľadom na dlhodobo uplatňovanú zásadu ministerstva spravodlivosti, vylučujúcu vznesenie obvinení voči úradujúcemu šéfovi Bieleho domu. Bývalý riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Robert Mueller, ktorý viedol konanie v tejto záležitosti, to uviedol v stredu počas svojho prvého verejného vystúpenia za posledné dva roky, informovali tlačové agentúry AP a AFP.



Obvinenie prezidenta z trestného činu na federálnej úrovni by bolo "protiústavné", záverečná správa z vyšetrovania, ktorú dostal rezort spravodlivosti ešte v marci, ho však neočisťuje, zdôraznil Mueller, zastávajúci v uplynulom období funkciu osobitného vyšetrovateľa.



"Úrad osobitného vyšetrovateľa je súčasťou ministerstva spravodlivosti a podľa pravidiel bol viazaný touto zásadou ministerstva. Obvinenie prezidenta z trestného činu preto nebolo možnosťou, o ktorej by sme mohli uvažovať," vysvetlil.



V prípade, že má byť úradujúcemu prezidentovi pripísaná zodpovednosť za nejaké pochybenie, ústava Spojených štátov požaduje využitie procesu mimo systému trestného súdnictva, doplnil Mueller, čím chcel podľa AFP zrejme naznačiť, že akékoľvek ďalšie kroky by mal podniknúť Kongres.



Podľa Muellera by bolo "nespravodlivé" obviniť niekoho zo zločinu, ak by sa následne týmto obvinením nemohol zaoberať súd. Na druhej strane však vyšetrovatelia nedospeli k záveru, že by sa Trump ničoho nedopustil. "Ak by sme mali istotu, že prezident určite nespáchal trestný čin, povedali by sme to," upozornil bývalý šéf FBI.



Dlho očakávanú správu odovzdal Mueller v marci ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Ten následne v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery, pričom konštatoval, že Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa súčasný prezident alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch.



Predstavitelia opozičnej Demokratickej strany vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie Muellerovej správy v plnom rozsahu. Barrov rezort nakoniec poskytol v apríli Kongresu i verejnosti zredigovanú podobu tohto dokumentu.



Vyšetrovanie sa zameriavalo na otázku zasahovania Ruska do amerických volieb, ale aj na to, či v tom bola Trumpova kampaň nápomocná a či Trump následne snažil mariť vyšetrovanie.



Mueller sa v stredu vyjadril, že ak by dostal predvolanie, aby verejne vypovedal na pôde Kongresu, ako požadujú niektorí členovia opozičnej Demokratickej strany, nepovedal by nič navyše oproti tomu, čo je napísané v jeho správe. Na záver vystúpenia vyjadril presvedčenie, že podozrenia z "viacnásobných a systematických snáh" zasahovať do volieb z roku 2016 si "zaslúžia pozornosť každého Američana".



Mueller takisto oznámil, že po zavŕšení svojho vyšetrovania chce byť uvoľnený z ministerstva spravodlivosti a viesť opäť súkromný život. Podľa AP mu tento rezort vyplácal mzdu aj po odovzdaní spomínanej správy, pričom nebolo jasné, akú funkciu vykonáva.



Prezident Trump na vystúpenie Muellera zareagoval príspevkom na Twitteri, podľa ktorého "je tento prípad uzavretý". Dodal, že od odovzdania vyšetrovacej správy sa "nič nezmenilo".



"Neboli dostatočné dôkazy, a preto je v tejto krajine osoba nevinná. Prípad je uzavretý! Ďakujem," napísal Trump, ktorý predtým konanie pod vedením Muellera hodnotil ako "hon na bosorky".