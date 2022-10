Muezín zvolával na modlitbu do mešity v Kolíne, vyvolalo to protest

Kolín nad Rýnom 14. októbra (TASR) - Muezín v piatok prvýkrát zvolával na modlitbu do Ústrednej mešity Turecko-islamskej únie (DITIB) v Kolíne nad Rýnom. To vyvolalo demonštráciu pred mešitou. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry DPA.



Zvolávanie na modlitbu trvalo necelých päť minút a bolo ho počuť len v blízkosti mešity. Niekoľko ľudí proti tomu demonštrovalo skandovaním a transparentami proti utláčaniu žien v Iráne. Na jednom bol nápis: "Vravíme nie zvolávaniu muezína v Kolíne! Verejný priestor má byť ideologicky neutrálny."



Zvolávanie umožnila starostka Kolína nad Rýnom Henriette Rekerová ako súčasť slobodného praktizovania náboženstva, ktoré je garantované nemeckou ústavou.



"Sme veľmi šťastní. Verejné zvolávanie na modlitbu je znakom toho, že moslimovia sú tu doma. Jadrom posolstva tohto dlhého procesu je, že moslimovia sú... viditeľnou súčasťou spoločnosti a zvolávaním na modlitbu sú aj jej počuteľnou súčasťou," povedal Abdurrahman Atasoy z DITIB.



Podľa riaditeľky Frankfurtského výskumného centra pre svetový islam Susanne Schröterovej možno zvolávanie muezína chápať ako "víťazstvo zástancov tvrdej línie islamu".



Zvolávanie na modlitbu schválili úrady ako dvojročný pilotný projekt s prísnymi obmedzeniami. Vždy v piatok medzi poludním a 15.00 h sa môže vysielať cez reproduktory jediná výzva na modlitbu maximálne päť minút. Hlasitosť nesmie presiahnuť 60 decibelov.



Mešity vo viacerých nemeckých mestách môžu vysielať výzvy na modlitby už dávnejšie, v prípade Kolína nad Rýnom to magistrát oficiálne schválil až vo štvrtok (13. októbra). V krajinách s prevažne moslimským obyvateľstvom muezín zvoláva veriacich na modlitbu päťkrát za deň.



Ústredná mešita DITIB je 37 metrov vysoká masívna stavba zo skla a betónu v tvare kvetinového puku s dvoma 55 metrov vysokými minaretmi. Jej kapacita je 1200 veriacich a v roku 2018 ju osobne otváral turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Kritici DITIB obviňujú zo "špehovania" tureckých disidentov žijúcich v Nemecku.



V Nemecku žije viac ako päť miliónov moslimov, čo je približne šesť percent obyvateľstva. V samotnom Kolíne nad Rýnom žije vyše 100.000 moslimov.