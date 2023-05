Muharrem Ince odstupuje z boja o funkciu tureckého prezidenta

Istanbul 11. mája (TASR) - Kandidát prezidentských volieb v Turecku Muharrem Ince vo štvrtok oznámil, že sťahuje svoju kandidatúru. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej tento krok zvyšuje šance kandidáta opozície na víťazstvo už v prvom kole volieb vypísanom na 14. mája.



Ince (výslovnosť: Indže), bývalý stredoškolský učiteľ fyziky, je lepšie známy mimo Turecka, a to pre svoju temperamentnú kampaň proti prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi v prezidentských voľbách v roku 2018, informuje TASR.



Pred voľbami, ktoré sa v Turecku budú konať túto nedeľu, sa šesť hlavných opozičných strán zjednotilo v podpore kandidatúry Kemala Kiličdarogla. Inceho kandidatúra bola preto vnímaná ako riziko kvôli možnému rozdeleniu hlasov prívržencov opozície proti Erdoganovi.



Vo voľbách v roku 2018 bol Ince kandidátom sekulárnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).



Mnohí západní pozorovatelia si vtedy mysleli, že Inceho kampaň povedie k tomu, že spolu s Erdoganom postúpi do druhého kola volieb – Erdogan však bol znovuzvolený už v prvom kole so ziskom 52 percent hlasov. Ince vtedy získal 30 percent hlasov.



Analytici počas kampane pred tohtoročnými prezidentskými voľbami opakovane upozorňovali, že Ince nemá reálnu šancu na víťazstvo, keďže nemá ani takú podporu ako v roku 2018.



Inceho najväčším problémom je, že "od volieb v roku 2018 o ňom ľudia veľa nepočuli; za posledných päť rokov neurobil v tureckej politike veľký dojem," konštatoval Didier Billion, špecialista na Turecko a zástupca riaditeľa Francúzskeho inštitútu pre medzinárodné a strategické záležitosti v Paríži, vo svojej analýze pre spravodajský web France 24.



Ince v roku 2021 vystúpil z CHP a založil politickú stranu Vlasť (Memleket Partisi).