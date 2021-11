Mun Če-in vyzval na posilnenie výmeny s krajinami V4

Soul 7. novembra (TASR) - Prezident Kórejskej republiky Mun Če-in nariadil svojim poradcom, aby vynaložili väčšie úsilie na posilnenie obchodnej výmeny s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4), teda Maďarskom, Českou republikou, Poľskom a Slovenskom. Podotkol, že ekonomiky krajín V4 v porovnaní so západoeurópskymi štátmi dynamicky rastú. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním na vysokého predstaviteľa prezidentskej kancelárie.



Mun vydal uvedený pokyn po návrate z pracovnej cesty v Európe, v rámci ktorej sa na summite v Budapešti stretol s premiérmi štyroch krajín Vyšehradskej štvorky, uviedol vo svojom príspevku na Facebooku tajomník prezidentskej kancelárie pre komunikáciu Pak Su-hjon.



Pak ďalej citoval slová Mun Če-ina o tom, že firmy si dobre uvedomujú, aké dynamické sú krajiny V4, no zdá sa, že ľudia a médiá to tak nevnímajú a vláda by mala ľudí o krajinách podrobne informovať a posilniť s nimi spoluprácu.



"V4 predstavuje najväčšiu destináciu investícií v Európskej únii a približne 650 juhokórejských spoločností tam už má zastúpenie," povedal Mun s tým, že v porovnaní so západoeurópskymi ekonomikami, ktoré stagnujú alebo sa prepadajú, tento región dynamicky rastie.



Podľa Pak Su-hjona juhokórejský prezident tiež uviedol, že Južná Kórea a tieto štyri krajiny sú si podobné v tom, že demokraciu si vydobyli po zvrhnutí vojenských autoritárskych režimov alebo komunizmu.