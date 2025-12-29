Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Münch: Rusko sa snaží oslabiť demokraciu v Nemecku

Na snímke policajný dron. Foto: TASR - Jakub Kotian

Vyzval tiež na vylepšenie detekcie letov dronov v krajine.

Autor TASR
Berlín 19. decembra (TASR) - Prezident nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Holger Münch v pondelok vyhlásil, že Rusko sa usiluje o oslabenie demokratického zriadenia v Nemecku. Vyzval tiež na vylepšenie detekcie letov dronov v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Ako silný podporovateľ Ukrajiny sa Nemecko čoraz viac stáva cieľom ruských sabotáží a špionáže. Rusko chce oslabiť našu demokraciu,“ povedal Münch v rozhovore pre noviny Tagesspiegel.

Spolková prokuratúra sa podľa neho musí čoraz častejšie zaoberať prípadmi týkajúcimi sa ruských aktérov a došlo tiež k nárastu hackerských aktivít s väzbami na Rusko a tiež dezinformačných kampaní. Pripustil však, že zatiaľ nie sú dôkazy o tom, že Rusko „systematicky organizuje lety dronov nad Nemeckom“.

Leteckú prevádzku v Nemecku v uplynulých mesiacoch narušili prelety dronov v blízkosti letísk. Münch tvrdí, že je potrebné zlepšiť dostupnosť údajov o letoch dronov. „Tento rok sme zdokumentovali nízky štvorciferný počet pozorovaní nad zariadeniami kritickej infraštruktúry, vojenskými zariadeniami a zbrojárskymi firmami. Mnoho z týchto zaznamenaných letov dronov spozorovali ľudia, nie technické zariadenia,“ povedal a konštatoval, že sa to musí zmeniť.

Operátorov spomínaných dronov podľa Müncha identifikovali len vo veľmi zriedkavých prípadov. Monitorovanie bude rozšírené najprv na letiskách, vo vojenských zariadeniach, veľkých zbrojárskych firmách a u dodávateľov energie. Všetky údaje potom budú musieť zhromaždiť v novom spolkovom policajnom centre obrany pred dronmi, dodal.
