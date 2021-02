Munich Re odchádza z projektu výstavby plynovodu Severný prúd 2

Frankfurt nad Mohanom 23. februára (TASR) - Divízia nemeckej zaisťovne Munich Re už nebude poisťovať plynovod Severný prúd 2, ktorý by mal prepravovať ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka. Spoločnosť sa z projektu stiahla pre obavy z amerických sankcií.



Američania už niekoľkokrát varovali európske spoločnosti, že budú čeliť sankciám, ak sa budú podieľať na dostavbe plynovodu. V obave zo sankcií odstúpila v januári od projektu švajčiarska poisťovacia spoločnosť Zurich Insurance Group. Teraz sa pridala aj spoločnosť Munich Re Syndicate.



Ako uviedla agentúra Reuters, podľa hovorcu zaisťovne spoločnosť Munich Re Syndicate už poslala výpoveď spoločnosti Nord Stream 2 AG, ktorá plynovod stavia. Ďalšie podrobnosti zaisťovňa nezverejnila.



Plynovod je na viac než 90 % dokončený a spoločnosť Nord Stream 2 AG očakáva, že celý projekt dokončí tento rok. Posledné práce na projekte by sa mali z väčšej časti realizovať v dánskych vodách.



Nord Stream 2 AG odmietla komentovať rozhodnutie nemeckej zaisťovne. Uviedla však, že vlády v Európe a Európska komisia by mali chrániť európske firmy pred sankciami, ktoré sú podľa nej "v rozpore s medzinárodným právom a zasahujú do zvrchovaného práva na vlastnú energetickú politiku".