Muníciu do diel dodaných na Ukrajinu Berlínom budú vyrábať v Nemecku

Berlín/Brusel 14. februára (TASR) - Nemecko podpísalo dohodu o výrobe munície pre samohybné protilietadlové delá, ktoré pred časom poskytlo Ukrajine. Munícia sa bude napokon vyrábať v Nemecku, ktoré sa dostalo do ťažkostí so zabezpečením jej dodávok z iných štátov.



Podľa agentúry AP to v utorok v Bruseli uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius, informuje TASR.



AP pripomenula, že Nemecko už dodalo na Ukrajinu 32 z 37 prisľúbených protilietadlových diel Gepard. Ide o výzbroj, ktorú nemecká armáda nepoužívala od roku 2012, takže pochádzali zo zásob, ktoré držal v rezerve obranný priemysel.



Problémom sa však stalo zabezpečenie munície pre tieto zbrane, čo vyvoláva čoraz väčšie obavy, keďže obrana proti opakovaným útokom ruských rakiet a dronov sa pre Ukrajinu stala kľúčovou.



Nemecko sa - zatiaľ neúspešne - mesiace pokúša presviedčať neutrálne Švajčiarsko, aby schválilo vývoz zásob munície pre delá Gepard. Ide o muníciu, ktorú vo Švajčiarsku vyrobila dcérska spoločnosť nemeckej zbrojovky Rheinmetall.



Zásoby tejto munície sú aj v Brazílii, ale prezident Luiz Inácio Lula da Silva dal pri návšteve nemeckého kancelára Olafa Scholza minulý mesiac jasne najavo, že jeho krajina sa nechce nijako zapojiť do vojny na Ukrajine a neposkytne Nemecku žiadnu muníciu.



Minister Pistorius v utorok v Bruseli pri príchode na stretnutie s rezortnými kolegami z iných spojeneckých krajín informoval, že boli podpísané zmluvy na výrobu munície pre delá Gepard v Nemecku.



"To znamená, že bezodkladne začneme s vlastnou výrobou munície Gepard v spoločnosti Rheinmetall," dodal Pistorius s tým, že "to lepšie zabezpečuje našu nezávislosť a rýchlejšie dodávky."



Minister uviedol, že "rokovania so Švajčiarskom trvali dlho, pričom Nemecko nakoniec dospelo k názoru, že "je lepšie ísť vlastnou cestou rýchlejšie, aby sme neboli od nich závislí".