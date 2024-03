Muničný sklad v Jakarte po výbuchoch zachvátil požiar

Jakarta 30. marca (TASR) - Vojenským muničným skladom na predmestí indonézskeho hlavného mesta Jakarta otriaslo v sobotu niekoľko explózií. Nateraz odtiaľ nehlásia žiadne obete, informovala agentúra AFP.



Obyvateľov z okolia areálu evakuovali do bezpečnejších oblastí.



Skladové priestory zachvátil požiar a ozývali sa z nich detonácie. Armáda upozornila, že do okolia areálu skladov by mohli dopadať granáty alebo projektily, a vyzvali ľudí, aby sa ich nedotýkali.



Podľa veliteľa jakartskej vojenskej posádky Mohamada Hasana sklad bol odpojený od elektriny, takže výbuch mohla spôsobiť nestabilná munície po exspirácii.