Munsch: Pre etnické napätie na severe Kosova pretrváva riziko násilia

Priština 12. októbra (TASR) - Pretrvávajúce napätie medzi etnickými skupinami na severe Kosova by mohlo znovu vyvolať násilie, ktoré sa v tejto oblasti vyskytlo minulý rok, varoval v sobotu admirál Stuart B. Munsch, veliteľ spojeneckých síl NATO v Neapole. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Koncom minulého septembra preniklo na sever Kosova asi 30 ozbrojencov, ktorí zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Pri prestrelke s políciou zomreli aj traja útočníci. Kosovo obviňuje Srbsko z účasti, Belehrad to však popiera.



Zhruba štyri mesiace predtým napadli srbskí protestujúci na severe Kosova jednotky mierovej misie NATO (KFOR), pričom zranili asi 90 jej vojakov. V tejto oblasti žije 50.000 Srbov, ktorí tam tvoria väčšinu.



Admirál Munsch v sobotu novinárom v Prištine povedal, že Severoatlantická aliancia sa naďalej obáva rizika možného vypuknutia násilia na nepokojnom severe. Prispieť by k tomu podľa jeho slov mohla aj vyhrotená politická rétorika, ktorou by sa mohli inšpirovať niektoré mimovládne sily k násilnostiam, ako sa to stalo minulý rok.



"Nepovedal by som, že sa definitívne blíži konflikt, ale myslím si, že riziko pretrváva," varoval veliteľ NATO v Neapole. Podľa Reuters takto odkazoval aj na nedostatočný pokrok v rozhovoroch medzi kosovskou vládou a Srbskom, ktoré sprostredkováva Európska únia. Rokovania zamerané na normalizáciu vzájomných vzťahov trvajú už vyše desať rokov.



USA aj EÚ opakovane kritizujú vládu v Prištine, že podniká jednostranné kroky na severe Kosova, ktoré by mohli vyvolať etnicky motivované násilie a ohroziť životy približne 4000 vojakov NATO. Kosovo takúto kritiku odmieta a táto otázka vyostrila vzťahy s jeho podporovateľmi na Západe.



Kosovo, obývané prevažne etnickými Albáncami, vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Vládu v Prištine odmietajú uznať aj Srbi žijúci na severe Kosova.