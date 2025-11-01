< sekcia Zahraničie
Munteanu zložil v Moldavsku premiérsku prísahu
Autor TASR
Kišiňov 1. novembra (TASR) - Alexandru Munteanu zložil v sobotu premiérsku prísahu počas slávnostného ceremoniálu, na ktorom sa zúčastnila aj prezidentka Maia Sanduová. Munteanu sa zaviazal, že pomôže krajine v jej úsilí stať sa členským štátom Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.
Moldavský parlament v piatok schválil 61-ročného ekonóma a podnikateľa Munteana za predsedu novej vlády, pričom ide o jeho prvú politickú funkciu. Došlo k tomu po tom, čo septembrové voľby priniesli rozhodujúce víťazstvo Sanduovej vládnucej Strane akcie a solidarity (PAS).
„Máme jedinečnú príležitosť stať sa vládou, ktorá Moldavsko privedie do Európskej únie,“ povedal Munteanu v piatok pred hlasovaním. V parlamente jeho vymenovanie za predsedu vlády podporilo 55 zo 101 poslancov. Proti sa postavila opozícia.
Moldavsko v rámci snahy o vstup do eurobloku bude musieť uskutočniť náročné reformy, ako je očistenie súdnictva a modernizácia zastaranej energetickej siete. Okrem toho sa Munteanu bude podľa agentúry Reuters usilovať aj o to, aby krajinu oslobodil od politického vplyvu Ruska.
„Po rokoch riešenia viacerých kríz a výziev dnes potrebujeme vládu, ktorá sa viac zameria na rozvoj a dokončí transformáciu Moldavska na moderný európsky štát,“ uviedla Sanduová vo vyhlásení po inaugurácii premiéra.
„Je pred vami krajina, ktorá potrebuje dôveru a výsledky. Prajem vám silu, múdrosť vo vašich rozhodnutiach a jednotu vo vašich činoch. Nech je to sľubný začiatok a nech máte úspech vo všetkom, čo robíte pre dobro Moldavskej republiky a jej ľudu,“ dodala Sanduová v prejave pred novým vládnym kabinetom.
