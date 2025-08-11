< sekcia Zahraničie
Múr nárekov niekto popísal grafitmi proti vojne v Pásme Gazy
Izraelská polícia uviedla, že zadržala 27-ročného podozrivého a neskôr v priebehu pondelka sa dostaví na súd.
Autor TASR
Tel Aviv 11. augusta (TASR) - V pondelok došlo k poškodeniu Múru nárekov v Jeruzaleme grafitmi, ktoré odsudzovali prebiehajúcu vojnu v Pásme Gazy, uviedli tamojšie úrady. Incident vyvolal rozsiahle odsúdenie zo strany náboženských vodcov i izraelských politikov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Nápis v hebrejčine „V Gaze dochádza k holokaustu“ sa nachádzal na južnej časti steny, ktorá je zároveň najsvätejším miestom, kde sa môžu Židia modliť. Podobný nápis sa našiel aj na stene Veľkej synagógy v inej časti mesta.
Izraelská polícia uviedla, že zadržala 27-ročného podozrivého a neskôr v priebehu pondelka sa dostaví na súd. Polícia zároveň požiadala o predĺženie jeho zadržania. Incident rozpútal hnev v Izraeli a rabín Múru nárekov Šmuel Rabinovič to označil za „znesvätenie“.
„Posvätné miesto neslúži na vyjadrenie protestov... polícia musí vyšetriť tento čin, vystopovať zločincov zodpovedných za znesvätenie a predviesť ich pred súd,“ uviedol Rabinovič vo vyhlásení.
Úrad zodpovedný za správu pamiatky uviedol, že grafity boli odstránené ešte ráno. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir prisľúbil, že polícia bude konať „rýchlosťou blesku“. Minister financií Becalel Smotrič povedal, že páchatelia zrejme „zabudli na to, čo znamená byť Židom“.
Odsúdenie prišlo i zo strany opozície. Bývalý minister obrany a súčasný líder opozície Benny Ganc to nazval „zločinom proti celému židovskému národu“.
Múr nárekov leží v srdci jeruzalemského Starého mesta, ktoré izraelské jednotky obsadili počas arabsko-izraelskej vojny v roku 1967.
