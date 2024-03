Múr sa zrútil na detský stan: Päť z nich zahynulo

Damask 18. marca (TASR) - Päť detí v pondelok zahynulo a osem ďalších ľudí utrpelo zranenia na severozápade Sýrie, keď sa múr skladu s obilím zrútil na stan, kde mali hodinu náboženstva. Oznámila to monitorovacia skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Múr sa zrútil počas hustého lejaku v meste Sarmadá vo vidieckej oblasti provincie Idlib, dodalo SOHR. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Deti sa podľa SOHR práve učili naspamäť verše z moslimskej posvätnej knihy Korán. Mnoho zo zranených ľudí odviezli do nemocnice na ošetrenie.