Murajev: Ukrajina potrebuje nových lídrov

Kyjev 23. januára (TASR) - Bývalý poslanec ukrajinského parlamentu Jevhenij Murajev, ktorého podľa rezortu britskej diplomacie chce Rusko dosadiť do čela vlády naklonenej Kremľu, v nedeľu uviedol, že Ukrajina potrebuje nové vedenie.



"Ukrajinský ľud potrebuje právny štát, mier, rozumnú a pragmatickú hospodársku a sociálnu politiku a nových politických lídrov," napísal podľa agentúry AFP Murajev na Facebooku.



"Apelujem na každého, komu záleží na osude Ukrajiny: Prestaňte nás deliť do kategórií — na proruských a prozápadných —, prestaňte nás stavať proti sebe. Mier v našej krajine si vybudujeme my sami," dodal exposlanec.



Murajev jedným z viacerých bývalých ukrajinských politikov, o ktorých britské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom v sobotu večer tvrdí, že Moskva ich chce dosadiť do prorusky orientovanej vlády v Kyjeve. Okrem neho Londýn hovorí o bývalých premiéroch Serhijovi Arbuzovovi a Mykolovi Azarovovi, ďalej o Andrijovi Kľujevovi, exšéfovi kancelárie exprezidenta Viktora Janukovyča, a niekdajšom námestníkovi tajomníka Rady pre národnú bezpečnosť a obranu (RNBO) Volodymyrovi Sivkovičovi.



Britské ministerstvo neposkytlo dôkazy na podporu svojich obvinení, ktoré zverejnilo v čase eskalácie napätia medzi Ruskom a Západom v súvislosti so sústreďovaním ruských vojakov neďaleko hraníc Ukrajiny. Má však informácie o tom, že ruské spravodajské služby s týmito osobami udržiavajú kontakty.



Murajev prišiel o miesto v parlamente v roku 2019, keď jeho strana Naši nezískala vo voľbách potrebných päť percent hlasov. Podľa AFP je aj vlastníkom televízneho kanála, ktorý minulý rok skončil pre obvinenia, že vysiela proruskú propagandu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu odmietlo spomínané obvinenia britského rezortu diplomacie. Jeho hovorkyňa Marija Zacharovová ich označila za "dezinformácie" a vyzvala Londýn, aby "prestal šíriť nezmysly".