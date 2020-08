Muraško: Obvinenia, že ruská vakcína nie je bezpečná, sú nepodložené

Moskva 12. augusta (TASR) - Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško v stredu povedal, že obvinenia, že ruská vakcína proti ochoreniu COVID-19 nie je bezpečná, sú nepodložené a motivované konkurenciou. Informáciu priniesla ruská tlačová agentúra Interfax, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin v utorok oznámil, že Rusko sa stalo prvou krajinou, ktorá udelila regulačné schválenie vakcíny proti COVIDu-19, a to po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch.



Rozhodnutie Moskvy udeliť súhlas vyvolalo obavy medzi niektorými odborníkmi. Úspešných bolo iba desať percent z klinických testov tejto očkovacej látky a niektorí vedci sa obávajú, že Moskva dáva prednosť národnej prestíži pred bezpečnosťou vakcíny.



Putin v utorok ubezpečil, že nová vakcína je bezpečná a účinná. Dodal tiež, že sa ňou už dala zaočkovať aj jedna z jeho dcér.



Očkovaciu látku s označením Sputnik V vyvinulo ruské Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie v spolupráci s ministerstvom obrany v Moskve.



Klinické testovanie novej vakcíny však ešte stále nie je ukončené a posledná fáza testov na vzorke viac ako 2000 ľudí sa začne v stredu 12. augusta.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na oznámenie Ruska o zaregistrovaní prvej vakcíny proti novému koronavírusu na svete reagovala zdržanlivo. WHO uviedla, že zatiaľ len diskutuje s ruskými orgánmi o možnom predbežnom schválení novej očkovacej látky, ktorej klinické testovanie nie je ešte ukončené.