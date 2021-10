Muraško: Rusko je pripravené predložiť dokumenty k Sputniku V

Moskva 4. októbra (TASR) – Výhrady Svetovej zdravotníckej organizácie k ruskej vakcíne Sputnik V sa netýkali samotnej očkovacej látky, ale sprievodných dokumentov. V pondelok to uviedol ruský minister zdravotníctva Michail Muraško, informovala agentúra TASS. Rusko je podľa ministra pripravené tieto dokumenty predložiť.



„K výrobku neboli žiadne výhrady; boli však otázky k spisom," povedal Muraško. Minister vysvetlil, že ku každému farmaceutickému výrobku sa vytvorí súbor dokumentov, ktorý posúdia odborníci. Tí na základe týchto podkladov vydajú konečný úsudok.



Úrady majú podľa Muraška potrebné dokumenty pripravené a mali by ich odovzdať v priebehu 1,5 týždňa.



Muraško v sobotu oznámil, že v súvislosti s registráciou vakcíny Sputnik V organizáciou WHO boli odstránené všetky bariéry a je potrebné dokončiť len administratívu, napísala agentúra Reuters. WHO však nebola bezprostredne zastihnuteľná na reakciu.