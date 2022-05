Muratov: Propaganda v Rusku obhajuje použitie jadrových zbraní

Ženeva 3. mája (TASR) - Ruský novinár a nositeľ Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov odsúdil v utorok ruskú propagandu, ktorá obhajuje použitie jadrových zbraní v konflikte na Ukrajine. Muratov varoval, že splnenie týchto hrozieb by znamenalo "koniec ľudstva".



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že ruské jadrové sily boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti krátko po tom, ako ruská armáda 24. februára začala útok na Ukrajinu.



V dôsledku toho, že na Západe rastie podpora pre Ukrajinu, prišiel ruský prezident Vladimir Putin s vyhláseniami, v ktorých vyjadril možnosť použitia taktických jadrových zbraní - tie sa podľa ruskej vojenskej doktríny dajú použiť na donútenie protivníka k ústupu.



Muratov v príhovore, ktorý predniesol v utorok v Ženeve pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače, nevylúčil použitie jadrových zbraní. Poukázal pri tom na fakt, že propagandisti Kremľa sa teraz všemožne snažia, aby sa použitie jadrových zbraní stalo pre ruskú verejnosť prijateľnejším.



"Už dva týždne počúvame z televíznych obrazoviek, že by sa mali otvoriť jadrové silá," informoval Muratov.



Dodal, že z médií v Rusku tiež zaznieva, že taktické jadrové zbrane by sa mali použiť, ak by pokračovali dodávky zbraní na Ukrajinu, ktorej poskytujú vojenskú pomoc Spojené štáty, Európska únia i ďalšie krajiny.



Muratov zdôraznil, že na rozdiel od propagandistov si nemyslí, že by nasadenie takýchto zbraní "znamenalo koniec vojny", podľa neho to "bude to koniec ľudstva".



Podľa Muratova je najdesivejšou vecou v súčasnom Rusku to, že Putin získal "neobmedzenú, absolútnu moc".



Novinár je presvedčený, že ak sa Putin rozhodne použiť jadrové zbrane, "nikto nemôže zabrániť tomu, aby sa toto rozhodnutie prijalo, ... ani parlament, ani občianska spoločnosť, ani verejnosť".



Muratov bol krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu donútený pozastaviť vydávanie svojho nezávislého denníka Novaja gazeta. Predchádzali tomu dve varovania od štátneho cenzúrneho úradu Roskomnadzor.



Ešte pred tým sa redakcia z dôvodu cenzúry rozhodla odstrániť zo svojej webovej stránky všetok materiál spojený s ruskou "vojenskou operáciou" na Ukrajine.



Redakcia takto reagovala na hrozbu trestného stíhania jej novinárov i čitateľov, ktorých vyjadrenia by neboli v súlade s oficiálnym postojom ruskej vlády k vojne na Ukrajine.



Začiatkom apríla novinári, prinútení opustiť Rusko, spustili nezávislý európsky projekt – Novaja Gazeta.Evropa (novayagazeta.eu)