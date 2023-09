Muratov v Hamburgu: V Rusku neexistuje sloboda tlače ani prejavu

Hamburg 11. septembra (TASR) - V Rusku neexistuje sloboda tlače ani sloboda prejavu. Uviedol to v pondelok ruský novinár a nositeľ Nobelovej ceny za mier Dmitryj Muratov v nemeckom Hamburgu na podujatí na podporu slobody žurnalistiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"História nezávislej žurnalistiky sa skončila, je po nej," povedal Muratov na podujatí Week of Press Freedom.



Muratov je šéfredaktorom a zakladateľom novín Novaja Gazeta, ktoré sú v Rusku zakázané. Stále žije v Moskve a chce sa tam vrátiť, preto môže v Hamburgu povedať len to, čo môže povedať aj v ruskom hlavnom meste, povedal v rozhovore pre nemeckú stanicu NDR. "V Moskve už viac nemôžem hovoriť o ničom," zdôraznil.



Muratov žiadal od úradov vysvetlenie v prípade reportérky Novej Gazety Jeleny Milašinovej a právnika Alexandra Nemova, ktorí boli začiatkom júla unesení a zbití v metropole Čečenska Groznyj. "Kremeľ oficiálne sľubuje, že tento trestný čin štát vyšetrí," povedal Muratov a ukázal fotografiu Milašinovej s vážnymi zraneniami. Pripomenul, že od útoku uplynulo viac než deväť týždňov a vo vyšetrovaní nenastal žiadny pokrok.



Západ je podľa neho čiastočne zodpovedný za situáciu slobody tlače v Rusku. Rusko sa podľa jeho slov Západu roky pýta, či potrebujú plyn v Nemecku alebo slobodu tlače v Rusku. Odpoveďou je už 20 rokov plyn.



"Poprední európski politici boli spoločníkmi Putina," povedal Muratov a pripomenul bývalého spolkového kancelára Gerharda Schrödera, či ďalších politikov.



Muratov získal Nobelovu cenu za mier v roku 2021 spolu s filipínskou novinárkou Mariou Ressovou "za úsilie o ochranu slobody prejavu, ktorá je predpokladom demokracie a trvalého mieru" v každej krajine. Rusko ho začiatkom septembra zaradilo na zoznam tzv. zahraničných agentov.