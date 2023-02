Murdoch priznal, že Fox News propagovala tvrdenia o volebnom podvode

New York 28. februára (TASR) - Mediálny magnát Ruppert Murdoch priznal, že moderátori jeho televíznej stanice Fox News propagovali falošné tvrdenie "o ukradnutých" prezidentských voľbách v roku 2020. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ako vyplýva zo súdnych dokumentov, 91-ročný miliardár uviedol, že niektorí moderátori Fox News "schvaľovali" klamstvo šírené bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ide o výpoveď v súdnom procese, v ktorom výrobca elekronických hlasovacích systémov Dominion Voting Systems žaluje Fox News za ohováranie.



Murdoch poprel, že konzervatívna televízna sieť podporovala Trumpovo nepodložené tvrdenie, že prehral so súčasným prezidentom Joeom Bidenom pre rozsiahle volebné podvody.



"Nie Fox, nie. Ale možno Lou Dobbs, možno Maria (Bartiromová), ako komentátori," vypovedal Murdoch v januári pod prísahou.



Priznal, že mal pochybnosti o Trumpových tvrdeniach. "Spätne by som bol radšej, keby sme to dôraznejšie odsúdili," dodal. Hovorca Fox News bezprostredne neodpovedal médiám na žiadosť o komentár.



Firma Dominion Voting Systems zažalovala Fox News v marci 2021 a žiada odškodné 1,6 miliardy dolárov, pretože propagovala Trumpove falošné tvrdenia, že jej zariadenia boli použité na zmanipulovanie volieb.



Stanica Fox News popiera, že by sa dopustila ohovárania. Tvrdí, že o Trumpových obvineniach iba informovala, nepodporovala ich a odvoláva sa na právo slobody prejavu, ktoré zaručuje prvý dodatok ústavy.



Spoločnosť Dominion Voting Systems už v tejto súvislosti zažalovala aj bývalých Trumpových poradcov Rudyho Giulianiho a Sidneyho Powella.