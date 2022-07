Novozvolená indická prezidentka zložila slávnostnú prísahu

Naí Dillí 25. júla (TASR) - Novozvolená indická prezidentka Draupadí Murmúová zložila v pondelok slávnostnú prísahu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Murmúová (64) pochádza z kmeňa Sánthálov, marginalizovanej a na okraj spoločnosti odsunutej skupiny obyvateľov. Bývalú učiteľku a guvernérku východoindického štátu Džhárkhand zvolili do prevažne reprezentatívnej funkcie ako nominantku vládnej Indickej ľudovej strany. Podporilo ju 64 percent poslancov celoštátneho a regionálnych parlamentov Indie.



Murmúová sa stala v poradí 15. prezidentom Indie a zároveň druhou ženou na tomto poste. Pred slávnostným uvedením do úradu vzdala poctu hrdinovi boja za nezávislosť Mahátmovi Gándhímu pri jeho pamätníku v hlavnom meste Naí Dillí.



"Svoju životnú púť som začala z malej kmeňovej dediny," povedala Murmúrová po zložení slávnostnej prísahy. "Vzhľadom na prostredie, z ktorého pochádzam, bolo pre mňa splneným snom už to, že som dostala základné vzdelanie. Ale napriek mnohým prekážkam bolo moje odhodlanie vždy silné a stala som sa prvou dcérou z mojej dediny, ktorá sa dostala na vysokú školu," vysvetlila.



"Je pre mňa zdroj obrovského zadosťučinenia, že tí, ktorí boli stáročia sociálne zanedbávaní, ktorým odopreli výhody rozvoja..., vidia svoj odraz vo mne," vyhlásila prezidentka.



Víťazstvo Murmúovej sa pokladalo za isté, pretože vládna Indická ľudová strana a jej spojenci majú v celoindickom a v regionálnych parlamentoch silné postavenie. Analytici uviedli, že tento krok pomôže premiérovi Nárendrovi Módímu rozšíriť voličskú základňu medzi príslušníkmi chudobných kmeňov. V parlamentných voľbách v roku 2024 sa bude uchádzať o znovuzvolenie.



Murmúová je druhou ženou v úrade prezidenta po Pratibhe Patilovej, ktorá ho zastávala päť rokov od roku 2007. Funkciu preberá po Rámovi Náthovi Kóvindovi, druhom prezidentovi pochádzajúcom z najnižšej indickej kasty takzvaných nedotknuteľných (dalitov).