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Murrella za spreneveru straníckych peňazí odsúdili do väzenia

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Na snímke Peter Murrell. Foto: TASR/AP

Funkciu výkonného riaditeľa SNP zastával Murrell v rokoch 2001 až 2023 a bol zatknutý v apríli 2023.

Autor TASR
Londýn 23. júna (TASR) - Bývalý výkonný riaditeľ Škótskej národnej strany (SNP) Peter Murrell bol v utorok odsúdený na päť rokov a tri mesiace vo väzení za spreneveru viac ako 400.000 libier zo straníckej pokladnice. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a televízie Sky News.

Murrell je bývalý manžel škótskej expremiérky Nicoly Sturgeonovej a koncom mája sa priznal k sprenevere 400,310.65 libier zo straníckych peňazí medzi augustom 2010 a októbrom 2022. Použil ich na nákup osobných vecí, áut a luxusného tovaru.

„Vaše konanie znamenalo závažné zneužitie dôvery voči organizácii, ktorú ste viedli, ako aj voči jednotlivým členom a darcom tejto organizácie vzhľadom na vašu pozíciu autority,“ uviedol v pondelok sudca Andrew Young. Murrellovo konanie označil za „premyslený zločin nečestnosti“.

Bývalému výkonnému riaditeľovi SNP hrozil sedemročný trest odňatia slobody, ak by bol uznaný za vinného po súdnom konaní. Sudca mu uložil miernejší trest, pretože sa priznal už na predbežnom vypočutí.

Funkciu výkonného riaditeľa SNP zastával Murrell v rokoch 2001 až 2023 a bol zatknutý v apríli 2023.
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