Music festival Piešťany otvorí národná opera Krútňava

Bratislava/Piešťany 6. mája (TASR) - Dom umenia Slovenskej filharmónie (SF) Piešťany bude od stredy (7. 5.) dejiskom 70. ročníka Music festivalu Piešťany. Ponúkne bohatý program s poprednými domácimi a zahraničnými umelcami. Potrvá do 6. júna.



„Na úvod dáme hold zakladateľovi, pánovi profesorovi Eugenovi Suchoňovi, ktorý bol hlavným navrhovateľom tejto idey, so svojimi spolupracovníkmi začínal doslova na zelenej lúke, ešte neexistoval Dom umenia, podujatia sa uskutočňovali v spoločenskej sále hotela, ktorý už nestojí,“ priblížil generálny riaditeľ SF Marián Turner, hlavný dramaturg festivalu, ktorý pred dvomi rokmi prešiel kompletne pod správu filharmónie.



Dobre vyrokovaný rozpočet s ministerstvom kultúry podľa Turnera dovolil, aby festival mohol do svojho programu prevziať a otvoriť jubilejný ročník prvou národnou operou - Suchoňovou Krútňavou v naštudovaní Národného divadla Košice, inscenáciou, ktorá mala na domovskej scéne obrovskú odozvu.



Veľkým podujatím bude aj záverečný koncert SF, na ktorom pod taktovkou Leoša Svárovského zaznejú diela Glinku, Čajkovského a Dvořáka. Sólistkou večera bude husľová virtuózka Yoon-Hee Kim z Južnej Kórey.



Multižánrový interpretačný festival v kúpeľnom meste ponúkne aj džezový koncert, s ktorým sa predstaví pod taktovkou Vlada Valoviča Orchester Gustava Broma. S veľkým big-bandovým telesom budú účinkovať Andrea Zimányiová, Ivana Regešová a Martin Chodúr.



Milovníkov folklórneho umenia poteší vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, ktorý svoje majstrovstvo predvedie v programe Počuť vôňu živého, venovanom Svetozárovi Stračinovi. Balet SND uvedie galaprogram, v ktorom prvá baletná scéna predvedie ukážky z diel klasického i moderného svetového baletného repertoáru.



Jubilejných 50 rokov účinkovania na profesionálnej scéne oslávi komorným koncertom Moyzesovo kvarteto. V komornom formáte koncertu Na cisárskom dvore ponúkne hudobný zážitok aj Slovenský komorný orchester so španielskym klavírnym virtuózom Leom de Mariom. S autorským organovým recitálom sa na festivale predstaví Stanislav Šurin.



Turner potvrdil, že súčasťou programu budú aj priame prenosy nových operných diel z Metropolitnej opery New York, svetoznámej Salome Richarda Straussa a Barbiera zo Sevilly Gioachina Rossiniho.



Najmenších návštevníkov Domu umenia SF Piešťany privíta festival programom Filharmonickej škôlky, projektu Hudobná akadémia SF, témou koncertu bude Rytmus a bicie nástroje.



Festival ponúkne aj výstavy. Akademická maliarka Ivica Krošláková vystaví retrospektívny výber zo svojej tvorby inšpirovanej hudbou v inštalácii Akordy tvorby. Sochár a reštaurátor Oto Bachorík predstaví výber z celoživotnej tvorby. „Vernisáž výstavy bude zároveň slávnosťou odovzdávania Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2025, ktorej laureátom je Oto Bachorík,“ dodáva riaditeľka Domu umenia SF v Piešťanoch Edita Bjeloševičová.



Festivalový program rozšíri tiež výstava Energia ženy, venovaná životu a dielu Ľuby Pavlovičovej Bakovej, s mapovaním histórie i súčasnosti spolku Živena. Návštevníci sa môžu tešiť aj na dokumentárnu výstavu o opere Krútňava, ktorú organizátori pripravili v spolupráci s Divadelným ústavom.