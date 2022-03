Musíme zastaviť Putina, tvrdí estónska premiérka

Brusel 24. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia by mala zdvojnásobiť svoju snahu o ukončenie ruskej vojny na Ukrajine. Vyhlásila to vo štvrtok estónska premiérka Kaja Kallasová po príchode na mimoriadny summit NATO v Bruseli. TASR informáciu prevzala od agentúry DPA.



"Myslím si, že musíme zdvojnásobiť naše úsilie. Putin nemôže vyhrať túto vojnu," povedala Kallasová s odkazom na ruského prezidenta. Šéf Kremľa podľa nej podniká kroky, "aby sme sa báli" a aby "nás odradil od ďalšej pomoci Ukrajine". Podľa premiérky by sa však Západ nemal chytiť do tejto pasce. "Musíme zastaviť toho vojnového zločinca," dodala Kallasová.



Členské štáty Severoatlantickej aliancie by mali na mimoriadnom stretnutí odobriť posilnenie pozícií NATO na svojom východnom krídle. Generálny tajomník Jens Stoltenberg uviedol, že prvým krokom bude rozmiestnenie štyroch nových bojových skupín – v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.